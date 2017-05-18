Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Трабзонспор" хочет подписать Франка Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Турции, сообщает Milliyet.

В услугах футболиста заинтересован "Трабзонспор". Скорее всего, Рибери примет решение о дальнейшем продолжении игровой карьеры после разговора с тренером Карло Анчелотти и руководством клуба.
Теги: Рибери Бавария Трабзонспор Трансферы
Сегодня, 16:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.