"Трабзонспор" хочет подписать Франка Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Турции, сообщает Milliyet.В услугах футболиста заинтересован "Трабзонспор". Скорее всего, Рибери примет решение о дальнейшем продолжении игровой карьеры после разговора с тренером Карло Анчелотти и руководством клуба.