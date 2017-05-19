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Игорь Чугайнов: согласен, что Луческу - это тупик для "Зенита"

Экс-защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов высказал мнение о проблемах "Зенита" и фаворите в гонке за серебро премьер-лиги.

– Кто фаворит в гонке за серебро?

ЦСКА. Вряд ли дома в матче с "Анжи" возникнут проблемы. "Локомотив" же точно даст бой "Зениту". Впрочем, дело не только в календаре.

– А в чем?

– Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. "Зениту" они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям "Зенита" нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут какие-то изменения в структуре клуба.

– Луческу – тупик для "Зенита"?

– Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков "Зенит" не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба?

– Допускаете, что "Зенит" в кои веки сделает ставку на российского тренера?

– Почему нет? Есть Бердыев, Слуцкий. Оба доказали, что могут добиваться результата на высоком уровне.

– Для Федуна лучший игрок чемпионата – Глушаков. А кто для вас?

– Соглашусь с Леонидом Арнольдовичем. В каждом матче Глушаков выполнял громадный объем черновой работы, был связующим звеном между обороной и атакой, забивал немало важных мячей.

– А Промес?

– Тоже хорош. Но если выбирать между ними, я – за Глушакова. Люблю тружеников, - цитирует Чугайнова "СЭ".
Теги: Чугайнов Зенит
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Говно-свиньи....Говно-Спартак
!!!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 11:18) #
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online

Фекалии рабочих вызвали опасное превышение уровня аммиака на «Зенит-Арене»

Специалисты Роспотребнадзора измерили уровень содержания аммиака в воздухе на «Зенит-Арене» и выяснили, что он превышен в 2,5 раза, сообщает паблик Mash.

Выяснилось, что гастарбайтерам, трудившимся на стройке, не было отведено специальных мест для туалета, в результате чего рабочие были вынуждены справлять нужду «по углам». Из-за отсутствия специальных вентиляционных систем на территории спорткомплекса cкопился ядовитый газ.

«Причина оказалась в том, что рабочие справляли нужду где попало, а стройка долго стояла без вентиляции», – сообщает паблик.

Когда вентиляционные системы заработают, руководство «Зенит-Арены» будет готово вновь пустить специалистов Роспотребнадзора на стадион для проведения замеров.


Говно-Арена


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Регистрация: 10.10.2013
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