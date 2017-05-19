Игорь Чугайнов: согласен, что Луческу - это тупик для "Зенита"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:46
Никита Симонян: господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее (13)
Никита Симонян: господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее (13)
Вчера 23:10
"Арсенал" готов заплатить за Лемину 23 млн евро
"Арсенал" готов заплатить за Лемину 23 млн евро
Вчера 22:48
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций-2017 (11)
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций-2017 (11)
Вчера 21:41
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (16)
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (16)
Вчера 21:32
Московское "Торпедо" получило лицензию на выступление в ФНЛ (6)
Московское "Торпедо" получило лицензию на выступление в ФНЛ (6)
Вчера 21:16
Андрей Созин: у меня лишь один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик? (3)
Андрей Созин: у меня лишь один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик? (3)
Вчера 21:11
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (9)
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (9)
Вчера 21:03
11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков? (5)
11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков? (5)
Вчера 20:35
Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"
Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"
Вчера 20:32
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (24)
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (24)
Вчера 19:11
Дидье Дешам не включил Бензема в заявку сборной Франции (4)
Дидье Дешам не включил Бензема в заявку сборной Франции (4)
Вчера 19:03
Александр Елагин покинет "Матч ТВ" из-за сокращения (25)
Александр Елагин покинет "Матч ТВ" из-за сокращения (25)
Игорь Чугайнов: согласен, что Луческу - это тупик для "Зенита"
Экс-защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов высказал мнение о проблемах "Зенита" и фаворите в гонке за серебро премьер-лиги.
– Кто фаворит в гонке за серебро?
– ЦСКА. Вряд ли дома в матче с "Анжи" возникнут проблемы. "Локомотив" же точно даст бой "Зениту". Впрочем, дело не только в календаре.
– А в чем?
– Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. "Зениту" они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям "Зенита" нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут какие-то изменения в структуре клуба.
– Луческу – тупик для "Зенита"?
– Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков "Зенит" не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба?
– Допускаете, что "Зенит" в кои веки сделает ставку на российского тренера?
– Почему нет? Есть Бердыев, Слуцкий. Оба доказали, что могут добиваться результата на высоком уровне.
– Для Федуна лучший игрок чемпионата – Глушаков. А кто для вас?
– Соглашусь с Леонидом Арнольдовичем. В каждом матче Глушаков выполнял громадный объем черновой работы, был связующим звеном между обороной и атакой, забивал немало важных мячей.
– А Промес?
– Тоже хорош. Но если выбирать между ними, я – за Глушакова. Люблю тружеников, - цитирует Чугайнова "СЭ".
– Кто фаворит в гонке за серебро?
– ЦСКА. Вряд ли дома в матче с "Анжи" возникнут проблемы. "Локомотив" же точно даст бой "Зениту". Впрочем, дело не только в календаре.
– А в чем?
– Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. "Зениту" они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям "Зенита" нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут какие-то изменения в структуре клуба.
– Луческу – тупик для "Зенита"?
– Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков "Зенит" не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба?
– Допускаете, что "Зенит" в кои веки сделает ставку на российского тренера?
– Почему нет? Есть Бердыев, Слуцкий. Оба доказали, что могут добиваться результата на высоком уровне.
– Для Федуна лучший игрок чемпионата – Глушаков. А кто для вас?
– Соглашусь с Леонидом Арнольдовичем. В каждом матче Глушаков выполнял громадный объем черновой работы, был связующим звеном между обороной и атакой, забивал немало важных мячей.
– А Промес?
– Тоже хорош. Но если выбирать между ними, я – за Глушакова. Люблю тружеников, - цитирует Чугайнова "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.