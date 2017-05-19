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Мирча Луческу: вы хорошо знаете, что титулы не выигрываются только на футбольном поле
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о работе прессы, президенте федерации и трех пенальти, неназначенных в матче с «Краснодаром».
— В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции. Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем. Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты.
Сорок лет работаю тренером без пауз. Не думаю, что в Европе еще есть такие специалисты. У меня не было таких инцидентов. Моя жизнь всегда полностью связана именно с футболом. Мой опыт, наверное, позволяет иногда высказываться, анализировать моменты, происходящие в футбольной жизни. И если я о чем-то говорю, то делаю это аргументированно, а не просто так.
Хотелось бы, чтобы те люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала анализировали ситуацию и те слова, которые были сказаны, а потом меня спрашивали о чем-то. Нет журналистов, которые могут закрыть мне рот и не позволить высказывать какие-то мнения или обсуждать решения других людей. Мы находимся в демократической стране.
Как пример, если президент федерации, я с уважением отношусь к нему, имеет какие-то административные полномочия, то и я имею спортивные полномочия и отвечаю за результат. Я защищаю свою труд, труд своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи, что кто знает и может, тот делает, тот, кто знает и не умеет делать, он дает совет, а кто не знает и не умеет, он только ругается, больше ничего не делает. И если я кому-то что-то отвечаю и что-то говорю, то я все анализирую и читаю. Я хорошо читаю на русском языке, знаю все-все, что пишется о «Зените», обо мне и о команде. Знаю, как выигрываются чемпионаты. Неоднократно их выигрывал.
Как пример, почему я коснулся президента федерации. Это было интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4 марта. И самый лучший трансфер, как он сказал, — это трансфер президента федерации. Он за свою карьеру не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Это было сказано в интервью. Проанализировав эти слова, я высказал свое мнение о том, что в трех сложных моментах он взял сторону одной команды.
Получилось так, что это было сделано против «Зенита». Я проанализировал — до игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента, которые все разбирали три недели, мы выигрывали у всех — у «Рубина», у «Амкара», у «Арсенала». Не было никаких проблем с судейством, никто ничего не говорил об этом. Если вспоминать, как это происходило дальше, то в кубковой игре был удален Михаил Кержаков и все видели на повторе, что никакого удаления не было. Это опять заставило задуматься и анализировать. Естественно, вылетели из кубка и началось давление на команду. Мы не смогли завоевать один из титулов, задача выиграть который ставилась.
Если говорить о поле, на котором мы играли, я об этом заявлял не после матчей, а до, когда мы тестировали газон. Я говорил, что на таком поле играть в футбол очень сложно. Так и получилось. Мы вернулись на «Петровский», создали очень много моментов и встреча могла завершиться крупной победой. Я всего лишь высказал свое мнение. Может быть, чересчур эмоционально, но я его аргументировал. Может быть, если я кого-то обидел, то я прошу прощения у этих людей. Вся ответственность за негативные результаты — на моей совести. Все положительное, что было в этом сезоне, — это заслуга наших футболистов.
Титулы не выигрываются только на футбольном поле — они выигрываются за его пределами. Наверное, и вы хорошо это знаете. При всем уважении к «Спартаку» я могу подвердить свои слова о том, что они заслужили чемпионство, я поздравляю их. Там есть два футболиста, которых я люблю и уважаю. Наверное, они и у меня многое взяли, — это Луис Адриано и Фернандо. Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака» или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было.
Не понял и честно говорю вам, что до конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте El mundo deportivo как пишет о «Барселоне» и как пишет Marca о «Реале», или Tutto sport о «Ювентусе» и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере». В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка.
Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало. Взять того же Рейнгольда, который на 500% фанат «Спартака», он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у «Спартака». Я это прекрасно понимаю. Они оказывают злобные атаки на нас.
Будет новый чемпионат и у тех же команд будут ставиться те же задачи. Наверное, пресса Петербурга могла бы оказать поддержку нашей команде, если она заслуживает это. Потому что Петербург — это такой же великий город, как и Москва. Может быть, профессиональная лига должна бы находиться в Петербурге, а федерация в Москве. Как в Италии — федерация в Риме, а лига в Милане. Петербург может быть футбольной столицей не только в спортивном плане, но и в организационном и административном. Не знаю, буду я или нет. Я поднимаю проблемы, а мой возраст и опыт, наверное, могут помочь российскому футболу в целом. Есть у меня идеи, накопленные за период карьеры. Из-за этой не очень правильной системы, наверное, национальная сборная не может подняться в рейтинге ФИФА выше, чем она находится, и выйти из группового турнира на чемпионатах Европы и мира. У этой страны невероятный потенциал, к сожалению, он не очень правильно используется.
Мы не можем попадаться в курьезные ситуации, как с новым стадионом. Его строили десять лет, мы вышли на поле, а на нем невозможно было играть, поэтому вернулись обратно на «Петровский». Наверняка, если мы выиграем у «Локомотива» на выезде и не получится попасть в Лигу чемпионов, то что тогда говорить о том, что мы сыграли с «Тереком» на таком газоне, и клуб из-за непопадания в Лигу чемпионов потеряет около 30 миллионов евро.
Если вернуться к тем вопросам, которые были мне адресованы. Когда я просил, чтобы мы не играли там, то мне сказали, что федерация просит протестировать это поле перед Кубком конфедераций. Я ничего не придумал. Мне было бы стыдно в моем возрасте или с моим опытом это делать. Моменты, которые я высказываю журналистам, аргументированы и подтверждены фактами. Еще раз, уже в третий, прошу у вас прощения за эмоциональное поведение после игры. Я никого не оскорбил, никого не обидел, но уже четверо представителей федерации высказались и оказали на меня давление.
Я что, не имею права высказаться о том, что вижу и чувствую? Я не могу требовать у президента федерации, чтобы он объяснил те или иные моменты, но желательно было бы услышать его мнение. Если меня неправильно поняли, кому-то что-то не нравиться, предлагаю выйти и объяснить им самим. Уверен, после сегодняшнего разговора будет приличная полемика. Если вы заметили, я никогда не говорил о соперниках — всегда, когда они выигрывали, поздравлял их, но хотелось бы высказываться о проблемах, с которыми мы сталкивались на протяжении всего сезона.
Если ЦСКА пройдет в Лигу чемпионов, а он близок к этому, то я их поздравляю и пожелаю удачно сыграть там. Во всем сезоне они были корректны и были настоящим соперником.
— О каком интервью идет речь?
— 4 марта это говорил экс-президент «Спартака» Червиченко. У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака». Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата защищал «Спартак». Это не мои слова, а слова Червиченко. Я тоже задумался об этом. Если вернуться к матчу с «Уралом», то Еськов во всех моментах был исключительно прав. Что он должен был сделать? Была желтая карточка у Павлюченко, когда он наступил на ногу, потом был момент, когда он говорил, оскорблял или что-то еще делал, и его не остановили. Что он должен был делать? Оставить его на поле?
То же самое, когда Дзюба и Емельянов начали толкаться. По большому счету, оба должны были получить красные карточки, но это уже другой вопрос. До сегодняшнего дня еще не принят вердикт. Столько некорректных разговоров было после этого матча по отношению к судейству и «Зениту», и никто до сегодняшнего дня не пришел ко мне извиниться и сказать, что все было правильно.
Взять, допустим, опять игру с «Краснодаром». Если рассмотреть моменты, то было три чистых пенальти: Маурисио бьет в поднятую руку, и это чистый пенальти, поскольку мяч летит в ворота, прострел Смольникова и мяч опять же попадает в руку, Смольникова сбивают при входе в штрафную плодащку. Никто не сказал ни слова, никто не проанализировал этого. Или вспомнить игру в Самаре — Иванович боролся с Корниленко в игровой ситуации и нашли момент, который потом обсуждали. И это наша пресса, петербургская, пишет, что там был пенальти. Как я должен реагировать на это, как тренер «Зенита», если пресса Петербурга требует пенальти, которого не было?!
Когда мы летаем в самолетах, игроки читают прессу и сами задаются вопросом: непонятно, почему их так не любят. Нас могут критиковать за то, что мы делаем неправильно, а не просто огульно хаять нас и говорить только негатив.
Хотелось бы закрыть эту тему. Это последняя открытая тренировка в этом сезоне. Я вижу, что вы те люди, которые одобряют мой монолог. Это уважение, о котором шла речь на пресс-конференции. И я вас очень уважаю. Спасибо.
ФК "Зенит"
— В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции. Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем. Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты.
Сорок лет работаю тренером без пауз. Не думаю, что в Европе еще есть такие специалисты. У меня не было таких инцидентов. Моя жизнь всегда полностью связана именно с футболом. Мой опыт, наверное, позволяет иногда высказываться, анализировать моменты, происходящие в футбольной жизни. И если я о чем-то говорю, то делаю это аргументированно, а не просто так.
Хотелось бы, чтобы те люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала анализировали ситуацию и те слова, которые были сказаны, а потом меня спрашивали о чем-то. Нет журналистов, которые могут закрыть мне рот и не позволить высказывать какие-то мнения или обсуждать решения других людей. Мы находимся в демократической стране.
Как пример, если президент федерации, я с уважением отношусь к нему, имеет какие-то административные полномочия, то и я имею спортивные полномочия и отвечаю за результат. Я защищаю свою труд, труд своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи, что кто знает и может, тот делает, тот, кто знает и не умеет делать, он дает совет, а кто не знает и не умеет, он только ругается, больше ничего не делает. И если я кому-то что-то отвечаю и что-то говорю, то я все анализирую и читаю. Я хорошо читаю на русском языке, знаю все-все, что пишется о «Зените», обо мне и о команде. Знаю, как выигрываются чемпионаты. Неоднократно их выигрывал.
Как пример, почему я коснулся президента федерации. Это было интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4 марта. И самый лучший трансфер, как он сказал, — это трансфер президента федерации. Он за свою карьеру не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Это было сказано в интервью. Проанализировав эти слова, я высказал свое мнение о том, что в трех сложных моментах он взял сторону одной команды.
Получилось так, что это было сделано против «Зенита». Я проанализировал — до игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента, которые все разбирали три недели, мы выигрывали у всех — у «Рубина», у «Амкара», у «Арсенала». Не было никаких проблем с судейством, никто ничего не говорил об этом. Если вспоминать, как это происходило дальше, то в кубковой игре был удален Михаил Кержаков и все видели на повторе, что никакого удаления не было. Это опять заставило задуматься и анализировать. Естественно, вылетели из кубка и началось давление на команду. Мы не смогли завоевать один из титулов, задача выиграть который ставилась.
Если говорить о поле, на котором мы играли, я об этом заявлял не после матчей, а до, когда мы тестировали газон. Я говорил, что на таком поле играть в футбол очень сложно. Так и получилось. Мы вернулись на «Петровский», создали очень много моментов и встреча могла завершиться крупной победой. Я всего лишь высказал свое мнение. Может быть, чересчур эмоционально, но я его аргументировал. Может быть, если я кого-то обидел, то я прошу прощения у этих людей. Вся ответственность за негативные результаты — на моей совести. Все положительное, что было в этом сезоне, — это заслуга наших футболистов.
Титулы не выигрываются только на футбольном поле — они выигрываются за его пределами. Наверное, и вы хорошо это знаете. При всем уважении к «Спартаку» я могу подвердить свои слова о том, что они заслужили чемпионство, я поздравляю их. Там есть два футболиста, которых я люблю и уважаю. Наверное, они и у меня многое взяли, — это Луис Адриано и Фернандо. Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака» или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было.
Не понял и честно говорю вам, что до конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте El mundo deportivo как пишет о «Барселоне» и как пишет Marca о «Реале», или Tutto sport о «Ювентусе» и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере». В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка.
Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало. Взять того же Рейнгольда, который на 500% фанат «Спартака», он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у «Спартака». Я это прекрасно понимаю. Они оказывают злобные атаки на нас.
Будет новый чемпионат и у тех же команд будут ставиться те же задачи. Наверное, пресса Петербурга могла бы оказать поддержку нашей команде, если она заслуживает это. Потому что Петербург — это такой же великий город, как и Москва. Может быть, профессиональная лига должна бы находиться в Петербурге, а федерация в Москве. Как в Италии — федерация в Риме, а лига в Милане. Петербург может быть футбольной столицей не только в спортивном плане, но и в организационном и административном. Не знаю, буду я или нет. Я поднимаю проблемы, а мой возраст и опыт, наверное, могут помочь российскому футболу в целом. Есть у меня идеи, накопленные за период карьеры. Из-за этой не очень правильной системы, наверное, национальная сборная не может подняться в рейтинге ФИФА выше, чем она находится, и выйти из группового турнира на чемпионатах Европы и мира. У этой страны невероятный потенциал, к сожалению, он не очень правильно используется.
Мы не можем попадаться в курьезные ситуации, как с новым стадионом. Его строили десять лет, мы вышли на поле, а на нем невозможно было играть, поэтому вернулись обратно на «Петровский». Наверняка, если мы выиграем у «Локомотива» на выезде и не получится попасть в Лигу чемпионов, то что тогда говорить о том, что мы сыграли с «Тереком» на таком газоне, и клуб из-за непопадания в Лигу чемпионов потеряет около 30 миллионов евро.
Если вернуться к тем вопросам, которые были мне адресованы. Когда я просил, чтобы мы не играли там, то мне сказали, что федерация просит протестировать это поле перед Кубком конфедераций. Я ничего не придумал. Мне было бы стыдно в моем возрасте или с моим опытом это делать. Моменты, которые я высказываю журналистам, аргументированы и подтверждены фактами. Еще раз, уже в третий, прошу у вас прощения за эмоциональное поведение после игры. Я никого не оскорбил, никого не обидел, но уже четверо представителей федерации высказались и оказали на меня давление.
Я что, не имею права высказаться о том, что вижу и чувствую? Я не могу требовать у президента федерации, чтобы он объяснил те или иные моменты, но желательно было бы услышать его мнение. Если меня неправильно поняли, кому-то что-то не нравиться, предлагаю выйти и объяснить им самим. Уверен, после сегодняшнего разговора будет приличная полемика. Если вы заметили, я никогда не говорил о соперниках — всегда, когда они выигрывали, поздравлял их, но хотелось бы высказываться о проблемах, с которыми мы сталкивались на протяжении всего сезона.
Если ЦСКА пройдет в Лигу чемпионов, а он близок к этому, то я их поздравляю и пожелаю удачно сыграть там. Во всем сезоне они были корректны и были настоящим соперником.
— О каком интервью идет речь?
— 4 марта это говорил экс-президент «Спартака» Червиченко. У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака». Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата защищал «Спартак». Это не мои слова, а слова Червиченко. Я тоже задумался об этом. Если вернуться к матчу с «Уралом», то Еськов во всех моментах был исключительно прав. Что он должен был сделать? Была желтая карточка у Павлюченко, когда он наступил на ногу, потом был момент, когда он говорил, оскорблял или что-то еще делал, и его не остановили. Что он должен был делать? Оставить его на поле?
То же самое, когда Дзюба и Емельянов начали толкаться. По большому счету, оба должны были получить красные карточки, но это уже другой вопрос. До сегодняшнего дня еще не принят вердикт. Столько некорректных разговоров было после этого матча по отношению к судейству и «Зениту», и никто до сегодняшнего дня не пришел ко мне извиниться и сказать, что все было правильно.
Взять, допустим, опять игру с «Краснодаром». Если рассмотреть моменты, то было три чистых пенальти: Маурисио бьет в поднятую руку, и это чистый пенальти, поскольку мяч летит в ворота, прострел Смольникова и мяч опять же попадает в руку, Смольникова сбивают при входе в штрафную плодащку. Никто не сказал ни слова, никто не проанализировал этого. Или вспомнить игру в Самаре — Иванович боролся с Корниленко в игровой ситуации и нашли момент, который потом обсуждали. И это наша пресса, петербургская, пишет, что там был пенальти. Как я должен реагировать на это, как тренер «Зенита», если пресса Петербурга требует пенальти, которого не было?!
Когда мы летаем в самолетах, игроки читают прессу и сами задаются вопросом: непонятно, почему их так не любят. Нас могут критиковать за то, что мы делаем неправильно, а не просто огульно хаять нас и говорить только негатив.
Хотелось бы закрыть эту тему. Это последняя открытая тренировка в этом сезоне. Я вижу, что вы те люди, которые одобряют мой монолог. Это уважение, о котором шла речь на пресс-конференции. И я вас очень уважаю. Спасибо.
ФК "Зенит"
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