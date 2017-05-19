Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мирча Луческу: вы хорошо знаете, что титулы не выигрываются только на футбольном поле

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о работе прессы, президенте федерации и трех пенальти, неназначенных в матче с «Краснодаром».

— В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции. Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем. Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты.

Сорок лет работаю тренером без пауз. Не думаю, что в Европе еще есть такие специалисты. У меня не было таких инцидентов. Моя жизнь всегда полностью связана именно с футболом. Мой опыт, наверное, позволяет иногда высказываться, анализировать моменты, происходящие в футбольной жизни. И если я о чем-то говорю, то делаю это аргументированно, а не просто так.

Хотелось бы, чтобы те люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала анализировали ситуацию и те слова, которые были сказаны, а потом меня спрашивали о чем-то. Нет журналистов, которые могут закрыть мне рот и не позволить высказывать какие-то мнения или обсуждать решения других людей. Мы находимся в демократической стране.

Как пример, если президент федерации, я с уважением отношусь к нему, имеет какие-то административные полномочия, то и я имею спортивные полномочия и отвечаю за результат. Я защищаю свою труд, труд своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи, что кто знает и может, тот делает, тот, кто знает и не умеет делать, он дает совет, а кто не знает и не умеет, он только ругается, больше ничего не делает. И если я кому-то что-то отвечаю и что-то говорю, то я все анализирую и читаю. Я хорошо читаю на русском языке, знаю все-все, что пишется о «Зените», обо мне и о команде. Знаю, как выигрываются чемпионаты. Неоднократно их выигрывал.

Как пример, почему я коснулся президента федерации. Это было интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4 марта. И самый лучший трансфер, как он сказал, — это трансфер президента федерации. Он за свою карьеру не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Это было сказано в интервью. Проанализировав эти слова, я высказал свое мнение о том, что в трех сложных моментах он взял сторону одной команды.

Получилось так, что это было сделано против «Зенита». Я проанализировал — до игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента, которые все разбирали три недели, мы выигрывали у всех — у «Рубина», у «Амкара», у «Арсенала». Не было никаких проблем с судейством, никто ничего не говорил об этом. Если вспоминать, как это происходило дальше, то в кубковой игре был удален Михаил Кержаков и все видели на повторе, что никакого удаления не было. Это опять заставило задуматься и анализировать. Естественно, вылетели из кубка и началось давление на команду. Мы не смогли завоевать один из титулов, задача выиграть который ставилась.

Если говорить о поле, на котором мы играли, я об этом заявлял не после матчей, а до, когда мы тестировали газон. Я говорил, что на таком поле играть в футбол очень сложно. Так и получилось. Мы вернулись на «Петровский», создали очень много моментов и встреча могла завершиться крупной победой. Я всего лишь высказал свое мнение. Может быть, чересчур эмоционально, но я его аргументировал. Может быть, если я кого-то обидел, то я прошу прощения у этих людей. Вся ответственность за негативные результаты — на моей совести. Все положительное, что было в этом сезоне, — это заслуга наших футболистов.

Титулы не выигрываются только на футбольном поле — они выигрываются за его пределами. Наверное, и вы хорошо это знаете. При всем уважении к «Спартаку» я могу подвердить свои слова о том, что они заслужили чемпионство, я поздравляю их. Там есть два футболиста, которых я люблю и уважаю. Наверное, они и у меня многое взяли, — это Луис Адриано и Фернандо. Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака» или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было.

Не понял и честно говорю вам, что до конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте El mundo deportivo как пишет о «Барселоне» и как пишет Marca о «Реале», или Tutto sport о «Ювентусе» и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере». В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка.
Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало. Взять того же Рейнгольда, который на 500% фанат «Спартака», он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у «Спартака». Я это прекрасно понимаю. Они оказывают злобные атаки на нас.

Будет новый чемпионат и у тех же команд будут ставиться те же задачи. Наверное, пресса Петербурга могла бы оказать поддержку нашей команде, если она заслуживает это. Потому что Петербург — это такой же великий город, как и Москва. Может быть, профессиональная лига должна бы находиться в Петербурге, а федерация в Москве. Как в Италии — федерация в Риме, а лига в Милане. Петербург может быть футбольной столицей не только в спортивном плане, но и в организационном и административном. Не знаю, буду я или нет. Я поднимаю проблемы, а мой возраст и опыт, наверное, могут помочь российскому футболу в целом. Есть у меня идеи, накопленные за период карьеры. Из-за этой не очень правильной системы, наверное, национальная сборная не может подняться в рейтинге ФИФА выше, чем она находится, и выйти из группового турнира на чемпионатах Европы и мира. У этой страны невероятный потенциал, к сожалению, он не очень правильно используется.

Мы не можем попадаться в курьезные ситуации, как с новым стадионом. Его строили десять лет, мы вышли на поле, а на нем невозможно было играть, поэтому вернулись обратно на «Петровский». Наверняка, если мы выиграем у «Локомотива» на выезде и не получится попасть в Лигу чемпионов, то что тогда говорить о том, что мы сыграли с «Тереком» на таком газоне, и клуб из-за непопадания в Лигу чемпионов потеряет около 30 миллионов евро.

Если вернуться к тем вопросам, которые были мне адресованы. Когда я просил, чтобы мы не играли там, то мне сказали, что федерация просит протестировать это поле перед Кубком конфедераций. Я ничего не придумал. Мне было бы стыдно в моем возрасте или с моим опытом это делать. Моменты, которые я высказываю журналистам, аргументированы и подтверждены фактами. Еще раз, уже в третий, прошу у вас прощения за эмоциональное поведение после игры. Я никого не оскорбил, никого не обидел, но уже четверо представителей федерации высказались и оказали на меня давление.

Я что, не имею права высказаться о том, что вижу и чувствую? Я не могу требовать у президента федерации, чтобы он объяснил те или иные моменты, но желательно было бы услышать его мнение. Если меня неправильно поняли, кому-то что-то не нравиться, предлагаю выйти и объяснить им самим. Уверен, после сегодняшнего разговора будет приличная полемика. Если вы заметили, я никогда не говорил о соперниках — всегда, когда они выигрывали, поздравлял их, но хотелось бы высказываться о проблемах, с которыми мы сталкивались на протяжении всего сезона.

Если ЦСКА пройдет в Лигу чемпионов, а он близок к этому, то я их поздравляю и пожелаю удачно сыграть там. Во всем сезоне они были корректны и были настоящим соперником.

— О каком интервью идет речь?

— 4 марта это говорил экс-президент «Спартака» Червиченко. У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака». Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата защищал «Спартак». Это не мои слова, а слова Червиченко. Я тоже задумался об этом. Если вернуться к матчу с «Уралом», то Еськов во всех моментах был исключительно прав. Что он должен был сделать? Была желтая карточка у Павлюченко, когда он наступил на ногу, потом был момент, когда он говорил, оскорблял или что-то еще делал, и его не остановили. Что он должен был делать? Оставить его на поле?

То же самое, когда Дзюба и Емельянов начали толкаться. По большому счету, оба должны были получить красные карточки, но это уже другой вопрос. До сегодняшнего дня еще не принят вердикт. Столько некорректных разговоров было после этого матча по отношению к судейству и «Зениту», и никто до сегодняшнего дня не пришел ко мне извиниться и сказать, что все было правильно.

Взять, допустим, опять игру с «Краснодаром». Если рассмотреть моменты, то было три чистых пенальти: Маурисио бьет в поднятую руку, и это чистый пенальти, поскольку мяч летит в ворота, прострел Смольникова и мяч опять же попадает в руку, Смольникова сбивают при входе в штрафную плодащку. Никто не сказал ни слова, никто не проанализировал этого. Или вспомнить игру в Самаре — Иванович боролся с Корниленко в игровой ситуации и нашли момент, который потом обсуждали. И это наша пресса, петербургская, пишет, что там был пенальти. Как я должен реагировать на это, как тренер «Зенита», если пресса Петербурга требует пенальти, которого не было?!

Когда мы летаем в самолетах, игроки читают прессу и сами задаются вопросом: непонятно, почему их так не любят. Нас могут критиковать за то, что мы делаем неправильно, а не просто огульно хаять нас и говорить только негатив.

Хотелось бы закрыть эту тему. Это последняя открытая тренировка в этом сезоне. Я вижу, что вы те люди, которые одобряют мой монолог. Это уважение, о котором шла речь на пресс-конференции. И я вас очень уважаю. Спасибо.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 14:23
Напечатать
56
(8)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№56 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 15:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Marlboro
Цитата: Nister19
И к сожалению, при ошибках арбитров в пользу питерцев, никогда не было никакой демагогии. На все закрывали глаза. И так продолжалось более 10 лет.


Именно поэтому и шум такой,что глаза перестали закрывать.На самом деле тут все очень понятно всем.

Это у них с непривычки , со временем пройдет
Регистрация: 17.03.2017
№55 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один придурок ссылается на интервью другого придурка.
Регистрация: 14.04.2008
№54 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nister19
И к сожалению, при ошибках арбитров в пользу питерцев, никогда не было никакой демагогии. На все закрывали глаза. И так продолжалось более 10 лет.


Именно поэтому и шум такой,что глаза перестали закрывать.На самом деле тут все очень понятно всем.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№53 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь мы ещё не слышали, ЧТО этот человек наговорит в своих интервью, когда наконец будет изгнан из Зенита и осядет в Бандеростане или в Турции..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№52 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: GS
Не люблю "Зенит" с тех пор, как он стал кабинетным клубом.
Но такого позорища, как Цыган, даже кабинетный "Зенит" не заслуживает.

Луческу надо оставлять, а то будет скучно
Регистрация: 17.03.2017
№51 Написал: нетрал (Сегодня, 15:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Nister19
Все знают, какие. Нет, зенитовская ДЮСШ не стала выпускать талантливых футболистов

с этого места по подробней ...а то мысль ты потерял...
Регистрация: 26.04.2017
№50 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (1)

Луческу провалил сезон, команда не создана, но то, что он говорит по поводу РФС, полей и судейства абсолютно верно. РФС - рулит по типу ЦК КПСС. Поля безобразные, Крестовский вообще отстой, а на огороде легче играть физрукам. Судейство неадекватное и похожа на лотерею. До него тоже самое говорил Боаш. Если два разных человека, которые абсолютно не зависят от г-на Мутко, говорят одно и тоже, наверное стоит задуматься
Регистрация: 23.09.2008
№49 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 15:29) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В общем так. Я сейчас получу тут много минусов, но напишу.
До середины нулевых зенит мало что представлял из себя как футбольный клуб. Середняк чемпионата, иногда играющий в кубке интеретото, иногда в кубке уефа. Кто не помнит или не знает, что в начале нулевых, чтобы попасть в еврокубки, в кубок интертото, достаточно было занять 7-8 место в нашем чемпионате. Собственно, эти места порой и брал зенит. Такие клубы как Спартак, ЦСКА, Динамо, Торпедо и Локомотив из года в год играли в еврокубках, вели борьбу за медали. Периодически в борьбу за е врокубки вклинивались другие команды. Помню, как в кубке УЕФА играли Черноморец из Новороссийска, Анжи (когда еще не было Керимовских денег), Ростсельмаш... И зенит был именно среди трех последних перечисленных мной клубов. То есть им было за счастье попасть в шестерку, чтобы играть в кубке УЕФА, а не в интертото. Ну в середине нулевых произошли глобальные изменения. Все знают, какие. Нет, зенитовская ДЮСШ не стала выпускать талантливых футболистов в большом количестве. Тут другое... И зенит стал топ клубом России, выиграл кубок УЕФА и Суперкубок Европы (в еврокубках я всегда за наших, поэтому я искренне рад тем двум победам). Тут у них появилось много болельщиков. зенит регулярно выигрывал матчи как-то странно. И к сожалению, при ошибках арбитров в пользу питерцев, никогда не было никакой демагогии. На все закрывали глаза. И так продолжалось более 10 лет. В этом сезоне, впервые зенит судили как и всех. Нет, их не душили. Они ощутили себя в шкуре остальных команд. Ошибаются судьи нередко, они тоже люди. Многие клубы страдали от этих ошибок. И Спартак, и ЦСКА, и Локо. Ну а про середняков и говорить нечего, им еще больше достается, это факт. Ну и теперь, когда зенит сыграл в "нормальном" режиме, выяснилось, что клуб просто не конкурентоспособен. И отсюда уйма возмущений от тренера, игроков и болельщиков. Ну дальше будем смотреть. Либо все вернется на круги своя и зенит снова станет топом, либо клубу придется адаптироваться к нормальному судейскому режиму. Следующий сезон даст ответ. Но то, что зенит реально слабо играл, именно по качеству игры, это факт.
У меня все.


--------------------
Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№48 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 15:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы, чтобы те люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала анализировали ситуацию и те слова, которые были сказаны, а потом меня спрашивали о чем-то. Нет журналистов, которые могут закрыть мне рот и не позволить высказывать какие-то мнения или обсуждать решения других людей. Мы находимся в демократической стране.

С последним предложением сложно согласиться.Ты очень далек от российской демократии.Парень просто не в курсе как у нас за демократию сажают.

Лучше горькая, но правда,
Чем приятная, но лесть!
Только если энта весть
Снова будет - не Бог весть,
Ты за эдакую правду
Лет на десять можешь сесть!(с)


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№47 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Саня1589,
я об интервью луческу а не об эпизоде.Он же якобы последователен.
Регистрация: 3.11.2016
№46 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:15) #
  • +5
  •  (7)
online

Все-таки перед приглашением на должность тренера надо было провести медобследование.Он же маразматик!
Регистрация: 20.03.2017
№45 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да этот цыган оказывается полный неадекват!Кто такой этот жирик Червоточенко?Да никто и звать никак,к футболу сей словоблуд никакого отношения не имеет,а он его слова приводит,как слова человека близкого к футболу!Дебил и всё тут!
Регистрация: 2.04.2012
№44 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:15) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: borlas
Питерцы, крепитесь.
Он конченный идиот.
Надеюсь, в воскресенье вы увидите этого гастролера в последний раз в вашей команде.

Спасибо за добрые слова.Очень на это надеемся.Задолбал овно футбол и нытье главного маразматика Премьер-Лиги.


--------------------
Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№43 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 15:13) #
  • +3
  •  (5)

Спасибо, что напечатали полностью. Редко бывает тут.


--------------------
У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№42 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:12) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Больше всего понравилось агент Шатова друг Спартака)Такого бреда давно не читал.Всех люблю и целую,я сорок лет топ тренер,а вы все овно.И вообще это Шатов виноват в провале)Единственное что хочется,что бы этой цыганской бабушке Миллер выписал хорошего пинка из команды.Результат работы на лицо.Ушли топ игроки?У Спалла их не было вовсе,не считать же таковыми Быстрова и Лазовича)А результат был.Потому что тренер ставил игру команде.Здесь тоже классная игра и модель.Катание поперек поля,пасы назад,навесы в никуда и тактика-Пни на Дзюбу,он что нибудь сделает.Шикарная тактика от топ тренера)А уж как состав на матч набирается любо-дорого.Кокорин ,Эрнани просто топ игроки,где до них Шатову,Молло и Маурисиу.


--------------------
Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№41 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 15:11) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень много букв, а смысл очевиден через пару строк - "это не я прое..бал, это они виноваты!!!!!"
Регистрация: 29.08.2010
№40 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: сектант
Неадекватное интервью,очередное...Видит только когда промахи судей против зенита.Сам говорит что дзюбу должны были удалять и тут же говорит"ну это другой вопрос"))))Цетирует червя про мудко типа червь прав.Но не цитирует червя когда тот говорил о Спартаке когда пенку назначили после попадания мяча в руку,червь сказал что такие пенки уже не дают.И тут же говорит про такой же момент в матче с краснодаром....непоследовател
ен.Нытик.Далее по списку.Много всякой чуши...Обосрал всех чемпионов словами о том как выигрывают чемпионаты.И коней и свой зенит в прошлые годы... вообщем пусть остается в зените всем на радость))))

там момент был - судья выдал по жк, мог выдать по прямой кк. это не тема для обсуждения, судья поступил полностью зеркально в эпизоде. другой вопрос в том, что игрок урала имел уже жк. но кто об этом говорит. все пишут - АААА 3 КК, как так??? А если там все по делу, как судья еще должен был судить???
Регистрация: 27.01.2017
№39 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:10) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
по любому его нужно оставлять на следующий год! joy

п.с а Вы заметили? кто приходит в зенит.. все без исключения ноют smile


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№38 Написал: SP-M (Сегодня, 15:10) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Lestat
Старый пердун, лучше бы делом занимался, а не смотрел-читал Червиченок и Рейнгольдов smile


а о левых пенальти которые вам дали не хочешь сказать. ведь их там не было. много дали левых. про симулянта - дзю. давай на детекторе спросим у него - симулировал он или нет. ??
Регистрация: 10.02.2017
№37 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:09) #
  • +2
  •  (4)

Луческу зря ты так.
То что некоторые футболисты - ногомячисты мы и без тебя знаем, но зачем ты набрал столько игроков и никто кроме Лунева так и не заиграл.

очень смешно, когда гл.тренер вместо разбора игр читает Червиченок и Рейнгольдов и на основании их болтовни анализирует ситуацию.
спасибо тебе и до свидания, 10 бразил тебе никогда не купят.(неудавшийся эксперимент)


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№36 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Поздно уже....А поэтому- незачем. Хотя многое справедливо...

В чем он прав?В том что говорит дзюбу тоже должны были удалять но это другой вопрос?Разве это нормально?Дзюбу не удалили дискву не дали он выходит в следующих матчах,забивает зенит выигрывает и набирает очки.Результативная ошибка?Конечно.Ху.ли этот мистер справедливость не анализирует это?И далее по списку.Желаю вам этого нытика подольше у себя оставить.Посчитать все ошибки судей вряд ли в сторону Спартака их больше было.Кто в этом году достлен чемпионства больше Спартака скажите мне адекватные??как пуканы рвет ваши....будьте Вы мужиками,ведите себя достойно не как это трепло старое.
Регистрация: 3.11.2016
№35 Написал: _бояра_ (Сегодня, 15:06) #
  • +3
  •  (7)

Всё это становится уже не смешным, а грустным.
А то, что такой персонаж из спб, только подтверждает гниль болотную.
Регистрация: 10.02.2017
№34 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:05) #
  • +3
  •  (3)
online

Как в Италии — федерация в Риме, а лига в Милане.

А чемпион в Турине??? laughing
Регистрация: 26.01.2007
№33 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 15:05) #
  • +7
  •  (9)
online

Всех люблю, всех уважаю...
Но вы говно...
Меня подставили...
Меня сглазили...
Виноват червиченко...)))
Регистрация: 15.05.2017
№32 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 15:04) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально так стрелки перевести на Червиченко, мол не мои слова, а его.
А кто такой Червиченко? Он что официальное лицо какое-то? В отличии от тебя или других оф.лиц, он может говорить все что угодно, но рядовой зритель, при том, далеко неадекватный.
Все что говорит Луческу это сплошные оправдания. При том безосновательные.
Ибо как не посмотри, Зенит играл недостаточно хорошо для достижения результата.
Регистрация: 14.03.2009
№31 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
.из опыта ФФУ?..Ахметов всё скупил? и Шахтёр чемпион?

помню, как ЗЕНИТ драл Шахту..где поймает, там и 3-0..
Регистрация: 6.09.2013
№30 Написал: Бриг (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Короче..все виноваты ...Федунвсехкупил..А Луческу не виноват..
Регистрация: 21.11.2016
№29 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (9)

Два дебила - это сила, Плаческу и Червяк. Хотя там на подтанцовке еще и Буланов болтается - тоже знаменитый клоун... Им бы до кучи еще Пельменя выкупить у Абрама - и они за пояс заткнут КВН с Камеди-клабом


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№28 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 15:00) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
кумир,ёпта))))


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№27 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:59) #
  • +6
  •  (12)

Не люблю "Зенит" с тех пор, как он стал кабинетным клубом.
Но такого позорища, как Цыган, даже кабинетный "Зенит" не заслуживает.
Регистрация: 22.09.2009
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.