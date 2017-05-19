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Андрей Аршавин: по своему таланту Кокорин остается лучшим, он точно не хуже Смолова
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин высказал мнение относительно нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его не очень уверенной игре в текущем сезоне.
– О причинах надо говорить с теми, кто сейчас в команде, но "Зенит" весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень непосредственно игровых проблем.
- Кокорин увы, никак не хочет ваши оценки оправдывать. Ваши ожидания – ваши проблемы?
– Да, пока это так. Но я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим. Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже.
- Когда же мы получим подтверждение этому?
– Для начала: после того, как он будет действовать на своем месте. Как мне кажется, Саша – совсем не игрок бровки, он, по сути своей, оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.
Саша – вполне адекватный человек, и он, поверьте мне, хочет в футболе выжать из себя максимум. А что уж там мешает ему это сделать – мне неизвестно.
- Но верить в то, что он выстрелит, вы продолжаете?
– Да. Во всяком случае, с футбольной точки зрения все для этого у него есть, – цитирует Аршавина "Р-Спорт".
– О причинах надо говорить с теми, кто сейчас в команде, но "Зенит" весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень непосредственно игровых проблем.
- Кокорин увы, никак не хочет ваши оценки оправдывать. Ваши ожидания – ваши проблемы?
– Да, пока это так. Но я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим. Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже.
- Когда же мы получим подтверждение этому?
– Для начала: после того, как он будет действовать на своем месте. Как мне кажется, Саша – совсем не игрок бровки, он, по сути своей, оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.
Саша – вполне адекватный человек, и он, поверьте мне, хочет в футболе выжать из себя максимум. А что уж там мешает ему это сделать – мне неизвестно.
- Но верить в то, что он выстрелит, вы продолжаете?
– Да. Во всяком случае, с футбольной точки зрения все для этого у него есть, – цитирует Аршавина "Р-Спорт".
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