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Андрей Аршавин: по своему таланту Кокорин остается лучшим, он точно не хуже Смолова

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин высказал мнение относительно нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его не очень уверенной игре в текущем сезоне.

– О причинах надо говорить с теми, кто сейчас в команде, но "Зенит" весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень непосредственно игровых проблем.

- Кокорин увы, никак не хочет ваши оценки оправдывать. Ваши ожидания – ваши проблемы?

– Да, пока это так. Но я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим. Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже.

- Когда же мы получим подтверждение этому?

– Для начала: после того, как он будет действовать на своем месте. Как мне кажется, Саша – совсем не игрок бровки, он, по сути своей, оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.

Саша – вполне адекватный человек, и он, поверьте мне, хочет в футболе выжать из себя максимум. А что уж там мешает ему это сделать – мне неизвестно.

- Но верить в то, что он выстрелит, вы продолжаете?

– Да. Во всяком случае, с футбольной точки зрения все для этого у него есть, – цитирует Аршавина "Р-Спорт".
Теги: Аршавин Кокорин
Сегодня, 15:53
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№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:23) #
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online

А у нас Давыдов, ну, просто ФАНТАСТИКА, какой талантливый!
И ЧТО???
О сколько нам открытий чудных
Готовят разные премудрости!
Талант пропить, конечно, трудно,
Но мы же не боимся трудностей...(с)
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что ему тогда мешает демонстрировать этот таланат?
Регистрация: 6.11.2011
№8 Написал: EMDM (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
а сколько подающему надежды сейчас лет?

Цитата: sparwik53
Так и закончит карьеру в ожидании когда же его талант раскроется.

ага, очередной вечноподающий надежды ))
Регистрация: 24.04.2008
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:03) #
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online

Не оскудеет Питер дебилами, даже когда наконец сдохнет Горлов


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: safonas (Сегодня, 16:46) #
  • +1
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а сколько подающему надежды сейчас лет?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:45) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Так и закончит карьеру в ожидании когда же его талант раскроется.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:45) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.

Понятно...Кокорин - хороший. Просто современный футбол ему не подходит. smile
А что уж там мешает ему это сделать

Гусары, молчать smile
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:11) #
  • +3
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Болеет за:
«Ростов»
"...Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении"
(Салтыков-Щедрин)

Увы, талант Кокорина не проявляется в применении и это очень жаль.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:02) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ваши ожидания – ваши проблемы?

Прямо так и спросил, интересно у Ондрюши личико хоть немножко вытянулось или до сих пор кремень. grinning


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: interested (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
НЕ ВЕРЮ, Андрюша. хоть ты меня убей! Талант и способности проявляются ТОЛЬКО в деле.
Регистрация: 18.10.2013
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