Славен Билич: Уинстон Рид выбыл на 10 недель

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал, что защитник команды Уинстон Рид пропустит из-за травмы около двух месяцев."С ним всё хорошо. Уже была сделана операция, в строй он вернётся через десять недель", - цитирует Билича BBC.