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Славен Билич: Уинстон Рид выбыл на 10 недель

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал, что защитник команды Уинстон Рид пропустит из-за травмы около двух месяцев.

"С ним всё хорошо. Уже была сделана операция, в строй он вернётся через десять недель", - цитирует Билича BBC.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 16:08
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