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18:47
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
17:51
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов
В матче 38-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома разгромил "Мидлсбро" – 3:0.
Чемпионат Англии
38 тур
"Ливерпуль" - "Мидлсбро" 3:0
Гол: Вейналдум, 45+1, Коутиньо, 51, Лаллана, 56
"Ливерпуль": Миньоле, Вейналдум, Джан, Клайн, Коутиньо, Лаллана, Ловрен, Матип, Милнер (Морено, 86), Ледбиттер, Старридж (Ориги, 83), Фирмино (Лейва, 79)
"Мидлсбро": Фабио (Айяла, 73), Бэмфорд, Гестед (Негредо, 73), Гибсон, Гьюзан, Даунинг, Клейтон, Ледбиттер, Форшоу, Френд, Чемберс
"Арсенал" - "Эвертон" 3:1
Гол: Бельерин, 8, Санчес, 29, Рэмси, 90+1 - Лукаку, 65 (пен.)
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Паулиста (Мертезакер, 57), Косельни, Холдинг, Рэмси, Джака (Коклен, 69), Озил, Уэлбек, Санчес (Айуоби, 70)
"Эвертон": Бласкес, Холгейт, Бэйнс, Уильямс, Джагелка, Шнейдерлен, Гейе (Барри, 46), Дэвис (Баркли, 29), Лукаку, Валенсия (Коне, 86), Миральяс
Предупреждения: Уильмяс, 20, Джагелка, 42, Паулиста, 56, Шнайдерлен, 68, Холдинг, 69
Удаления: Косельни, 18, Бейнс, 73
Чемпионат Англии
38 тур
"Ливерпуль" - "Мидлсбро" 3:0
Гол: Вейналдум, 45+1, Коутиньо, 51, Лаллана, 56
"Ливерпуль": Миньоле, Вейналдум, Джан, Клайн, Коутиньо, Лаллана, Ловрен, Матип, Милнер (Морено, 86), Ледбиттер, Старридж (Ориги, 83), Фирмино (Лейва, 79)
"Мидлсбро": Фабио (Айяла, 73), Бэмфорд, Гестед (Негредо, 73), Гибсон, Гьюзан, Даунинг, Клейтон, Ледбиттер, Форшоу, Френд, Чемберс
"Арсенал" - "Эвертон" 3:1
Гол: Бельерин, 8, Санчес, 29, Рэмси, 90+1 - Лукаку, 65 (пен.)
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Паулиста (Мертезакер, 57), Косельни, Холдинг, Рэмси, Джака (Коклен, 69), Озил, Уэлбек, Санчес (Айуоби, 70)
"Эвертон": Бласкес, Холгейт, Бэйнс, Уильямс, Джагелка, Шнейдерлен, Гейе (Барри, 46), Дэвис (Баркли, 29), Лукаку, Валенсия (Коне, 86), Миральяс
Предупреждения: Уильмяс, 20, Джагелка, 42, Паулиста, 56, Шнайдерлен, 68, Холдинг, 69
Удаления: Косельни, 18, Бейнс, 73
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