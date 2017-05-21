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"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома разгромил "Мидлсбро" – 3:0.

Чемпионат Англии

38 тур

"Ливерпуль" - "Мидлсбро" 3:0

Гол: Вейналдум, 45+1, Коутиньо, 51, Лаллана, 56

"Ливерпуль": Миньоле, Вейналдум, Джан, Клайн, Коутиньо, Лаллана, Ловрен, Матип, Милнер (Морено, 86), Ледбиттер, Старридж (Ориги, 83), Фирмино (Лейва, 79)

"Мидлсбро": Фабио (Айяла, 73), Бэмфорд, Гестед (Негредо, 73), Гибсон, Гьюзан, Даунинг, Клейтон, Ледбиттер, Форшоу, Френд, Чемберс

"Арсенал" - "Эвертон" 3:1

Гол: Бельерин, 8, Санчес, 29, Рэмси, 90+1 - Лукаку, 65 (пен.)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Паулиста (Мертезакер, 57), Косельни, Холдинг, Рэмси, Джака (Коклен, 69), Озил, Уэлбек, Санчес (Айуоби, 70)

"Эвертон": Бласкес, Холгейт, Бэйнс, Уильямс, Джагелка, Шнейдерлен, Гейе (Барри, 46), Дэвис (Баркли, 29), Лукаку, Валенсия (Коне, 86), Миральяс

Предупреждения: Уильмяс, 20, Джагелка, 42, Паулиста, 56, Шнайдерлен, 68, Холдинг, 69

Удаления: Косельни, 18, Бейнс, 73
Теги: Арсенал Эвертон Ливерпуль Мидлсбро
Сегодня, 19:16
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