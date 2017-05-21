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Президент "Баварии": очень жаль, что Филипп Лам уходит из футбола
Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал завершение карьеры защитника команды Филиппа Лама.
"Мне очень жаль, что Филипп уходит. Думаю, что он мог бы провести еще как минимум год на таком же уровне. Он показывает выдающиеся результаты, и его будет очень не хватать "Баварии". Лам уже доказал, что у него несгибаемая воля, всегда есть план и ясное представление о том, что он делает. Вся его жизнь – это мастер-план, поэтому он так успешен", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
"Мне очень жаль, что Филипп уходит. Думаю, что он мог бы провести еще как минимум год на таком же уровне. Он показывает выдающиеся результаты, и его будет очень не хватать "Баварии". Лам уже доказал, что у него несгибаемая воля, всегда есть план и ясное представление о том, что он делает. Вся его жизнь – это мастер-план, поэтому он так успешен", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
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