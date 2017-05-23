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Агент: Кононов – один из сильнейших тренеров на постсоветском пространстве

Агент Вадим Шаблий прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера "Терека".

"Олег Георгиевич Кононов, на мой взгляд, – один из сильнейших тренеров современности на постсоветском пространстве. Под его руководством далеко не топовые клубы, как, к примеру, львовские "Карпаты" или "Краснодар", достигали своих исторически высоких результатов.

Но, несмотря на свои успехи, он не останавливается на достигнутом и постоянно работает над собой, чтобы совершенствоваться. За годы нашего общения меня не покидает ощущение, что Олег Георгиевич думает о футболе 24 часа в сутки.

Он живёт игрой, у него полно различных идей и громадное желание воплотить их в жизнь. Я искренне желаю успеха человеку, к которому отношусь с огромнейшим уважением и у которого стараюсь многое перенимать в формировании собственных взглядов на современный футбол", – цитирует Шаблия Sport.ua.
Теги: Кононов Терек
Сегодня, 09:48
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