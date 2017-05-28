Дэнни Уэлбек: эта игра была полна сюрпризов

Форвард "Арсенала" Дэнни Уэлбек прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Англии против "Челси" (2:1)."Мы проделали огромную работы для этого, хотя по ходу сезона все была не на нашей стороне. Когда мы пропустили сегодня, команда разволновалась. Эта игра была полна сюрпризов. Главный тренер примет собственное решение и руководство клуба тоже. Поэтому я не могу комментировать этот вопрос", - цитирует Уэлбека ВВС.