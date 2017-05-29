Опрос:

Новости партнеров

"Терек" и "Амкар" проявляют интерес к защитнику "Тосно" Руслану Абазову

Защитник "Тосно" Руслан Абазов стал интересен "Тереку" и "Амкару", информирует "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Сообщается, что футболист может сменить команду уже в летнее трансферное окно.

Контракт 24-летнего защитника с командой из Ленинградской области рассчитан еще на год. В минувшем сезоне Абазов провел за "Тосно" 28 матчей в первенстве ФНЛ и Кубке России, в которых забил один гол.

"Тосно" достаточно уверенно решил задачу выхода в РФПЛ, и на некоторых футболистов этой команды на российском рынке сейчас есть спрос. Прежде всего, со стороны клубов второй восьмёрки РФПЛ. И особенно это относится к тем игрокам "Тосно", которые в своей карьере уже имеют опыт выступления в РФПЛ.

Абазов, который провёл качественный сезон, является одним из самых быстрых российских защитников. Именно этим он привлекает внимание селекционеров", - сказал собеседник агентства.
Теги: Терек Амкар Тосно
Сегодня, 10:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.