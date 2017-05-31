Бруну Алвеш может перейти в шотландский "Рейнджерс"

Экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш может продолжить карьеру в Шотландии.35-летний португалец прибыл в Глазго переговоров с "Рейнджерс", информирует BBC. Напомним, в прошлом сезоне Алвеш выступал за "Кальяри".