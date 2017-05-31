Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Бруну Алвеш может перейти в шотландский "Рейнджерс"

Экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш может продолжить карьеру в Шотландии.

35-летний португалец прибыл в Глазго переговоров с "Рейнджерс", информирует BBC. Напомним, в прошлом сезоне Алвеш выступал за "Кальяри".
Теги: Рейнджерс
Сегодня, 11:35
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (1)

в Зените идеальная связка трио защитников была б это Алвеш, Мейра и Нету
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.