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Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"У нас есть возможность попасть в историю, сделав дубль в Лиге чемпионов, и мы надеемся на победу. К финалу нужно подойти спокойными и показать свой характер. "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше. Мы настроены позитивно", - цитирует Роналду официальный сайт клуба.
Теги: Роналду Реал Ювентус
Сегодня, 16:17
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