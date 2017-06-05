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Нужен ли Нобоа "Зениту"?
Нужен ли Нобоа "Зениту"?



 

О Нобоалевшем. Плюсы и минусы трансфера Нобоа в «Зенит»

Манчини запарковал машину, зашел в офис «Зенита», с ноги открыл дверь кабинета спортивного директора и, размеренно пережевывая жвачку, сказал: «I want Cristiano, 32 years». Константин Сарсания – большой профессионал, и вопросов он не задает. Через 10 минут он уже висел на телефоне, но к несчастью для итальянского тренера, звонок был не международный. 4 июня Зенит объявил, что подписал 32-летнего Кристиана Нобоа.




Отбросив в сторону украденные из комментариев шутки, автор Rusfootball.info разбирается, зачем «Зениту» эквадорец, и в чем проблемы этого перехода.

ПЛЮСЫ

Адаптирован

Последние полгода болельщики и руководство петербуржцев в муках наблюдали за мучительной адаптацией мучительно невписывавшегося в игру Эрнани. С Нобоа такого не произойдет: в этом году он празднует десятилетний юбилей своего пребывания в России, и он уже готов ко всему. Даже к Хабаровску.

Проводит одни из лучших сезонов в карьере

Последние два года для Кристиана, как и для всего «Ростова», были одной большой и длинной сказкой. Бухаров вспомнил, где ворота, Ерохин и Полоз ворвались в обойму сборной России, а Калачев где-то нашел «Омолодин» Роналду и теперь исправно им пользуется. Нобоа всегда был одним из основополагающих элементов системы Бердыева и успехи команды во многом и его успехи тоже. В конце концов, именно в этом сезоне Кристиан добился достижения, которому в «Зените» посвящена отдельная страница истории: он победил Баварию и, на секундочку, забил победный гол.

Свободный агент

Руководствуясь принципом «Нахаляву и уксус сладкий» можно, конечно, зайти далеко, но прибрать к рукам крепкого и адаптированного свободного агента все же неплохо. Неплохо в вакууме, само собой.

Но «Зенит» живет не в идеальных условиях, и даже бесплатный переход футболиста может быть весьма сомнительным из-за…

МИНУСЫ

Возраст и 3х летний контракт

Нобоа уже 32 года. Если вы не Андреа Пирло, Златан Ибрагимович или Дани Алвес, то в этом возрасте уже обычно принято подыскивать себе местечко в теплых краях, а никак не идти на повышение в холодный Петербург. Это, само собой, претензия не к Кристиану, с его точки зрения-то все как раз понятно: он наконец-то будет получать зарплату вовремя. Причем, не маленькую.

О Нобоалевшем. Плюсы и минусы трансфера Нобоа в «Зенит»


Но вот чем руководствуется «Зенит», покупая игрока в таком возрасте на 3 (!) года контракта – большая загадка. Кто даст гарантию, что Нобоа пробьется в основу в 33? 34? 35?! А с таким контрактом петербуржцы могут запросто приобрести себе всего лишь балласт в зарплатной ведомости.

Нетренерская покупка

Утверждать наверняка, конечно, нельзя, но очень маловероятно, что Манчини, придя в «Зенит» с порога заявил: хочу Нобоа, Терентьева и Канунникова. Представляется, что это работа спортивного директора, и тогда есть всего один, но большой вопрос: а итальянцу вообще нужен Кристиан?

Усиление неслабой позиции

Нобоа – центральный полузащитник. Просто перечислим, кто в «Зените» уже может сыграть на этой позиции: Маурисио (29 лет), Юсупов (28), Хави Гарсия (30), Файзулин (31), Эрнани (23), Цаллагов (27), Жулиано (27). Здесь нет ни одного игрока старше эквадорца, да и самих игроков очень много. Кого-то нужно продавать, а если играть на перспективу, то стоило бы продать… Нобоа.

Лимит

Лимит просил передать, что он никуда пока не уходил, и Нобоа никаких привилегий не имеет.

Нобоа без Бердыева – деньги на ветер

И на закуску главная проблема перехода: все мы знаем, что бывает, если взять игрока Бердыева без Бердыева. Бухаров в «Зените», Новосельцев в «Зените», Нобоа в «Динамо» – список можно продолжать. Курбан Бекиевич, уходя, забирает магию с собой, и наоборот. Эквадорец – яркое тому доказательство, его игра в «Динамо» была весьма далека от идеала. Тогда ему в итоге даже пришлось на полгода уехать из России в «ПАОК», настолько все не задалось. Оттуда его вернул Бердыев в «Ростов», и вот, два года спустя Кристиан заходит на второй круг. Теперь он попробует на себе другую синюю майку, которую не заклинают четками.



Бонус

Подписать Нобоа и день спустя не переподписать Данни – это провал. Напомним, что Данни, легенде питерского клуба, сейчас 34. Эквадорцу на момент завершения контракта будет 35.

ИТОГО

Прогноз неутешительный: центральных полузащитников у «Зенита» и так было на два состава, теперь клуб набирает третий. Для того, чтобы Нобоа пробился хотя бы во второй, нужно: продать несколько игроков и найти взаимопонимание с тренером, которому он, скорее всего, не нужен. Пока же есть ощущение, что Кристиан Нобоа куплен в связку к Ивану Новосельцеву, на левый фланг скамейки запасных.

Петр Мельников, Rusfootball.info
Теги: Зенит Нобоа Манчини
Сегодня, 14:28
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№5 Написал: Rasmus (Сегодня, 15:06) #
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Нобоа сравнивать с Данни просто некорректно.
Регистрация: 21.03.2017
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я думал его ЦСКА подберет....


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: Scoter дом (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мне интересно кого Манчини купит)
Регистрация: 26.09.2006
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Да, пока непонятно, что он представляет себя без Бердыева. Манчини не тот тренер, который максимально раскрывает своих футболистов, а Нобоа не тот игрок, который раскрывается где угодно
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:53) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Кристиан Нобоа куплен в связку к Ивану Новосельцеву, на левый фланг скамейки запасных. smiley

Но вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Поглядим.
Регистрация: 12.02.2014
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