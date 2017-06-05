Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:38
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (33)
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (33)
10:57
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (15)
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (15)
02:24
Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков (7)
Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков (7)
01:36
"Мальорка" вылетела из Сегунды (1)
"Мальорка" вылетела из Сегунды (1)
О Нобоалевшем. Плюсы и минусы трансфера Нобоа в «Зенит»
Манчини запарковал машину, зашел в офис «Зенита», с ноги открыл дверь кабинета спортивного директора и, размеренно пережевывая жвачку, сказал: «I want Cristiano, 32 years». Константин Сарсания – большой профессионал, и вопросов он не задает. Через 10 минут он уже висел на телефоне, но к несчастью для итальянского тренера, звонок был не международный. 4 июня Зенит объявил, что подписал 32-летнего Кристиана Нобоа.
Отбросив в сторону украденные из комментариев шутки, автор Rusfootball.info разбирается, зачем «Зениту» эквадорец, и в чем проблемы этого перехода.
ПЛЮСЫ
Адаптирован
Последние полгода болельщики и руководство петербуржцев в муках наблюдали за мучительной адаптацией мучительно невписывавшегося в игру Эрнани. С Нобоа такого не произойдет: в этом году он празднует десятилетний юбилей своего пребывания в России, и он уже готов ко всему. Даже к Хабаровску.
Проводит одни из лучших сезонов в карьере
Последние два года для Кристиана, как и для всего «Ростова», были одной большой и длинной сказкой. Бухаров вспомнил, где ворота, Ерохин и Полоз ворвались в обойму сборной России, а Калачев где-то нашел «Омолодин» Роналду и теперь исправно им пользуется. Нобоа всегда был одним из основополагающих элементов системы Бердыева и успехи команды во многом и его успехи тоже. В конце концов, именно в этом сезоне Кристиан добился достижения, которому в «Зените» посвящена отдельная страница истории: он победил Баварию и, на секундочку, забил победный гол.
Свободный агент
Руководствуясь принципом «Нахаляву и уксус сладкий» можно, конечно, зайти далеко, но прибрать к рукам крепкого и адаптированного свободного агента все же неплохо. Неплохо в вакууме, само собой.
Но «Зенит» живет не в идеальных условиях, и даже бесплатный переход футболиста может быть весьма сомнительным из-за…
МИНУСЫ
Возраст и 3х летний контракт
Нобоа уже 32 года. Если вы не Андреа Пирло, Златан Ибрагимович или Дани Алвес, то в этом возрасте уже обычно принято подыскивать себе местечко в теплых краях, а никак не идти на повышение в холодный Петербург. Это, само собой, претензия не к Кристиану, с его точки зрения-то все как раз понятно: он наконец-то будет получать зарплату вовремя. Причем, не маленькую.
Но вот чем руководствуется «Зенит», покупая игрока в таком возрасте на 3 (!) года контракта – большая загадка. Кто даст гарантию, что Нобоа пробьется в основу в 33? 34? 35?! А с таким контрактом петербуржцы могут запросто приобрести себе всего лишь балласт в зарплатной ведомости.
Нетренерская покупка
Утверждать наверняка, конечно, нельзя, но очень маловероятно, что Манчини, придя в «Зенит» с порога заявил: хочу Нобоа, Терентьева и Канунникова. Представляется, что это работа спортивного директора, и тогда есть всего один, но большой вопрос: а итальянцу вообще нужен Кристиан?
Усиление неслабой позиции
Нобоа – центральный полузащитник. Просто перечислим, кто в «Зените» уже может сыграть на этой позиции: Маурисио (29 лет), Юсупов (28), Хави Гарсия (30), Файзулин (31), Эрнани (23), Цаллагов (27), Жулиано (27). Здесь нет ни одного игрока старше эквадорца, да и самих игроков очень много. Кого-то нужно продавать, а если играть на перспективу, то стоило бы продать… Нобоа.
Лимит
Лимит просил передать, что он никуда пока не уходил, и Нобоа никаких привилегий не имеет.
Нобоа без Бердыева – деньги на ветер
И на закуску главная проблема перехода: все мы знаем, что бывает, если взять игрока Бердыева без Бердыева. Бухаров в «Зените», Новосельцев в «Зените», Нобоа в «Динамо» – список можно продолжать. Курбан Бекиевич, уходя, забирает магию с собой, и наоборот. Эквадорец – яркое тому доказательство, его игра в «Динамо» была весьма далека от идеала. Тогда ему в итоге даже пришлось на полгода уехать из России в «ПАОК», настолько все не задалось. Оттуда его вернул Бердыев в «Ростов», и вот, два года спустя Кристиан заходит на второй круг. Теперь он попробует на себе другую синюю майку, которую не заклинают четками.
Бонус
Подписать Нобоа и день спустя не переподписать Данни – это провал. Напомним, что Данни, легенде питерского клуба, сейчас 34. Эквадорцу на момент завершения контракта будет 35.
ИТОГО
Прогноз неутешительный: центральных полузащитников у «Зенита» и так было на два состава, теперь клуб набирает третий. Для того, чтобы Нобоа пробился хотя бы во второй, нужно: продать несколько игроков и найти взаимопонимание с тренером, которому он, скорее всего, не нужен. Пока же есть ощущение, что Кристиан Нобоа куплен в связку к Ивану Новосельцеву, на левый фланг скамейки запасных.
Петр Мельников, Rusfootball.info
Отбросив в сторону украденные из комментариев шутки, автор Rusfootball.info разбирается, зачем «Зениту» эквадорец, и в чем проблемы этого перехода.
ПЛЮСЫ
Адаптирован
Последние полгода болельщики и руководство петербуржцев в муках наблюдали за мучительной адаптацией мучительно невписывавшегося в игру Эрнани. С Нобоа такого не произойдет: в этом году он празднует десятилетний юбилей своего пребывания в России, и он уже готов ко всему. Даже к Хабаровску.
Проводит одни из лучших сезонов в карьере
Последние два года для Кристиана, как и для всего «Ростова», были одной большой и длинной сказкой. Бухаров вспомнил, где ворота, Ерохин и Полоз ворвались в обойму сборной России, а Калачев где-то нашел «Омолодин» Роналду и теперь исправно им пользуется. Нобоа всегда был одним из основополагающих элементов системы Бердыева и успехи команды во многом и его успехи тоже. В конце концов, именно в этом сезоне Кристиан добился достижения, которому в «Зените» посвящена отдельная страница истории: он победил Баварию и, на секундочку, забил победный гол.
Свободный агент
Руководствуясь принципом «Нахаляву и уксус сладкий» можно, конечно, зайти далеко, но прибрать к рукам крепкого и адаптированного свободного агента все же неплохо. Неплохо в вакууме, само собой.
Но «Зенит» живет не в идеальных условиях, и даже бесплатный переход футболиста может быть весьма сомнительным из-за…
МИНУСЫ
Возраст и 3х летний контракт
Нобоа уже 32 года. Если вы не Андреа Пирло, Златан Ибрагимович или Дани Алвес, то в этом возрасте уже обычно принято подыскивать себе местечко в теплых краях, а никак не идти на повышение в холодный Петербург. Это, само собой, претензия не к Кристиану, с его точки зрения-то все как раз понятно: он наконец-то будет получать зарплату вовремя. Причем, не маленькую.
Но вот чем руководствуется «Зенит», покупая игрока в таком возрасте на 3 (!) года контракта – большая загадка. Кто даст гарантию, что Нобоа пробьется в основу в 33? 34? 35?! А с таким контрактом петербуржцы могут запросто приобрести себе всего лишь балласт в зарплатной ведомости.
Нетренерская покупка
Утверждать наверняка, конечно, нельзя, но очень маловероятно, что Манчини, придя в «Зенит» с порога заявил: хочу Нобоа, Терентьева и Канунникова. Представляется, что это работа спортивного директора, и тогда есть всего один, но большой вопрос: а итальянцу вообще нужен Кристиан?
Усиление неслабой позиции
Нобоа – центральный полузащитник. Просто перечислим, кто в «Зените» уже может сыграть на этой позиции: Маурисио (29 лет), Юсупов (28), Хави Гарсия (30), Файзулин (31), Эрнани (23), Цаллагов (27), Жулиано (27). Здесь нет ни одного игрока старше эквадорца, да и самих игроков очень много. Кого-то нужно продавать, а если играть на перспективу, то стоило бы продать… Нобоа.
Лимит
Лимит просил передать, что он никуда пока не уходил, и Нобоа никаких привилегий не имеет.
Нобоа без Бердыева – деньги на ветер
И на закуску главная проблема перехода: все мы знаем, что бывает, если взять игрока Бердыева без Бердыева. Бухаров в «Зените», Новосельцев в «Зените», Нобоа в «Динамо» – список можно продолжать. Курбан Бекиевич, уходя, забирает магию с собой, и наоборот. Эквадорец – яркое тому доказательство, его игра в «Динамо» была весьма далека от идеала. Тогда ему в итоге даже пришлось на полгода уехать из России в «ПАОК», настолько все не задалось. Оттуда его вернул Бердыев в «Ростов», и вот, два года спустя Кристиан заходит на второй круг. Теперь он попробует на себе другую синюю майку, которую не заклинают четками.
Бонус
Подписать Нобоа и день спустя не переподписать Данни – это провал. Напомним, что Данни, легенде питерского клуба, сейчас 34. Эквадорцу на момент завершения контракта будет 35.
ИТОГО
Прогноз неутешительный: центральных полузащитников у «Зенита» и так было на два состава, теперь клуб набирает третий. Для того, чтобы Нобоа пробился хотя бы во второй, нужно: продать несколько игроков и найти взаимопонимание с тренером, которому он, скорее всего, не нужен. Пока же есть ощущение, что Кристиан Нобоа куплен в связку к Ивану Новосельцеву, на левый фланг скамейки запасных.
Петр Мельников, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.