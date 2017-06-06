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Болельщики "Терека" выступили против переименования клуба в "Ахмат"

Большинство болельщиков "Терека" в крупнейшем паблике грознецкого клуба в "Вконтакте" выступило против переименования клуба в "Ахмат".

Руководство клуба заявляло, что решило переименовать клуб "по обращению болельщиков".

Болельщики "Терека" выступили против переименования клуба в "Ахмат"

Теги: Терек
Вчера, 23:19
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№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11) #
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Цитата: All_my
зинит в ФК "миллер" переименовать

Во что спиртюк переименовать?
А по теме, похоже, одинр небольшой тейп чувство реальности от вседозволенности потерял.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: петя365 (Сегодня, 00:07) #
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online

Цитата: Смотрящий
Ахмад - история династии.

У любого русского ПТУшника любого города России история династии богаче и достойнее, чем у чеченского безграмотного козла
Регистрация: 7.05.2017
№7 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
А не надо переименовывать.
Терек - общая история, Ахмад - история династии.
Что первично, а что вторично?


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За три дня - 1100 минусов.
Слабо работаешь, лентяй! )))
Регистрация: 19.09.2011
№6 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
через 2 дня ждем извинений. как обычно .


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: vlees1 (Вчера, 23:37) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
смелые
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: All_my Москва (Вчера, 23:32) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
зинит в ФК "миллер" переименовать


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№3 Написал: петя365 (Вчера, 23:31) #
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  •  (4)
online

А никто и не сомневался, что не все чеченцы - кадыровская падаль
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Вчера, 23:28) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Прикольно, в Чечне даже ВК есть


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:27) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молотком чечены!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
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