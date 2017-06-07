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"Ювентус" представил новую форму (фото)

"Ювентус" презентовал новый комплект формы на новый сезон, информирует пресс-служба команды.

Футболки выполнены в традиционных черно-белых цветах команды. На груди будет новая клубная эмблема.

Теги: Ювентус
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
робу заключенных напоминает))


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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