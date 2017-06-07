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Команда по спасению мира. Кого и зачем мы везем на Кубок Конфедераций?
В каждом крутом боевике наступает момент, когда главному герою предстоит собрать команду по спасению мира. У нас тут, конечно, не Голливуд и не боевик, но Станиславу Черчесову мир предстоит спасать через год. Первая команда по спасению собрана уже здесь и сейчас, а сегодня был объявлен окончательный ее состав. Мы внимательно его изучили, и попытались понять, насколько вызванные парни соответствуют классическим голливудским ролям.
Заявка сборной:
Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 12. Владимир Габулов («Арсенал» Тула), 16. Гильерме («Локомотив»);
Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар), 5. Виктор Васин (ЦСКА), 6. Георгий Джикия (Спартак»), 10. Руслан Камболов («Рубин»), 13. Федор Кудряшов («Ростов»), 14. Илья Кутепов («Спартак»);
Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»), 4. Юрий Газинский («Краснодар»), 8. Денис Глушаков («Спартак»), 15. Алексей Миранчук («Локомотив»), 17. Александр Головин (ЦСКА), 18. Юрий Жирков («Зенит»), 19. Александр Самедов («Спартак»), 21. Александр Ерохин («Ростов»), 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»), 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»);
Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»), 9. Федор Смолов («Краснодар»), 11. Александр Бухаров («Ростов»), 20. Максим Канунников («Рубин»).
НО КТО ЕСТЬ КТО?
ГРОМИЛА
Вообще, эта роль была прописана специально под Дзюбу и именно с ним смотрелась хорошо. Но как сказал наш главный: «Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, что-то специально отрабатывать не нужно». Следуя заветам, мы просто заменили фамилию.
Громила – самый сильный и страшный персонаж в команде. Он одинаково хорош и в драке, и в штрафной, и если в подтрибунке заклинило дверь. Как водится, это не самый интеллектуально образованный герой.
ГЕНИЙ
К счастью, он есть, и с ним все хорошо. На посту гения в команде предстоит отдуваться Федору Смолову, и его гол Венгрии показал, что он к этому готов. В этой роли же он не только потому, что просто хорошо играет: он еще один из немногих футболистов, которые знают, что Воланд – не только первая половина имени Воландеморта, и он же один из немногих готовых уехать в Европу, несмотря на лимитные зарплаты. Короче, он на своем месте.
БУДУЩИЙ ПРЕДАТЕЛЬ
В любом боевике вы встретите его: красивого, молчаливого героя второго плана, на первый взгляд незаслуженно обделенного вниманием. Но придет момент, когда именно он вонзит вам нож в спину…
В нашем случае под эту роль подходит абсолютно любой игрок линии защиты. Молчаливый Васин? Загадочный Кутепов? Мрачноватый Джикия? И почему Кудряшов ходит в маске? Как и полагается любому хорошему предателю, имя мы узнаем в самый неожиданный момент.
ВРАЧ
Кто бы что ни говорил, но разгребать все то, что натворят товарищи из предыдущего пункта, предстоит именно нашему «врачу» Акинфееву. Лечить оборону крепким словцом, реанимировать провалы в линиях и спасать жизни опоздавшим опорникам – все это входит в его непростой список задач. Главное (памятуя матч с венграми), чтобы он сам не оказался предателем.
СТРЕЛОК
Каждому боевику нужен снайпер, после выстрела которого не поможет даже врач. В нашей команде такой, к счастью, есть, и зовут его Денис Глушаков. Почему он? Потому что нет лучшей рекомендации для настоящего стрелка, чем прозвище «Похороны».
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ
Какой боевик без хорошей драки? Черчесов, как знаток кино 90х, это понимает, а потому в нашей сборной не хилый Денисов, а Дмитрий Тарасов. Наверное.
Карате, джиу-джитсу и прочие технологии костоломства – в арсенале этого парня есть все. Противники будут стонать и разлетаться, а судье стоит запастись парой очень больших легких, ведь после расставания с женой он будет особенно свиреп и страшен… если, конечно, появится на поле.
ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ СЛОМАЕТСЯ ПЕРВЫМ
Пару недель назад, когда я задумывал этот текст, здесь была грустная шутка про то, что Алану Дзагоеву стоит быть предельно аккуратным. Потом эта роль печально оправдалась, потом получила сиквел с Артемом Дзюбой в главной роли, а окончилась (дай Бог) и вовсе в духе «Маленьких трагедий» Пушкина, носилками с Романом Зобниным. Всем здоровья, и хочется верить, эта роль останется пустой.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ
Новые веяния вносят новых персонажей: нам, конечно, нужен хакер. Человек, который может вскрыть любой пароль и любую линию обороны, может стянуть любые данные и стянуть на себя всю защиту, и который, конечно, ленив и молод, как и любой компьютерщик. У нас такой парень есть – это Алексей Миранчук. Он действительно может все, что мы назвали, но не всегда про это помнит, если вообще не сидит на банке.
Да и вообще – вы видели, как у него брат в фифу рубится? Абсолютно точно, они что-то знают о компьютерах…
ГЕРОЙ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ВСЮ РАБОТУ ЗА КАДРОМ
Молчаливый персонаж, которого играет малоизвестный актер, но без которого героев слили бы в первом же акте сюжета. Он у нас был, да вот… ну вы знаете.
Надеемся, знамя этой роли подхватит Александр Головин: он тоже провел отличный сезон и тоже очень полезен, хотя и тяготеет вырываться на первый план.
ТАЛИСМАН
Да, мы разгадали хитрый ход Черчесова. Если Габулов приносит удачу, то только это одно и может объяснить его вызов.
ЛИДЕР
Мы дошли до главной, но самой тяжелой для нас роли. Ни в одной игре сборной образца Черчесова лидер выявить себя не пожелал. А ведь какой смысл в боевике, где нет харизматичного и неубиваемого вожака?
Лидера у сборной России пока нет… и это пугает больше всего.
БОНУСЫ
КОСТЫЛЬ ХРОМОГО СЦЕНАРИСТА
Когда сценарист не знает, как спасти героя из безвыходного положения, он вводит персонажа, исчезающего в середине сюжета. Его нет, нет, и вдруг бац – он возвращается в последнюю секунду, чтобы спасти всех из беды. В случае сборной этот человек – Олег Шатов, который куда-то исчез из заявки, но скорее всего в последний момент заскочит в нее через год.
КОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ ВТОРОГО ПЛАНА
Он появляется ненадолго и разряжает ситуацию своими феерическими ванлайнерами вроде: «Работы на «Зенит-Арене» завершатся до 12 июня». Зал смеется, немного отдыхает от накала страстей, и снова готовится погрузиться в бессмысленные и беспощадные глубины рейтинга ФИФА – туда, где его ждет команда по спасению мира созыва Черчесова.
Петр Мельников, Rusfootball.info
Заявка сборной:
Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 12. Владимир Габулов («Арсенал» Тула), 16. Гильерме («Локомотив»);
Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар), 5. Виктор Васин (ЦСКА), 6. Георгий Джикия (Спартак»), 10. Руслан Камболов («Рубин»), 13. Федор Кудряшов («Ростов»), 14. Илья Кутепов («Спартак»);
Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»), 4. Юрий Газинский («Краснодар»), 8. Денис Глушаков («Спартак»), 15. Алексей Миранчук («Локомотив»), 17. Александр Головин (ЦСКА), 18. Юрий Жирков («Зенит»), 19. Александр Самедов («Спартак»), 21. Александр Ерохин («Ростов»), 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»), 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»);
Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»), 9. Федор Смолов («Краснодар»), 11. Александр Бухаров («Ростов»), 20. Максим Канунников («Рубин»).
НО КТО ЕСТЬ КТО?
ГРОМИЛА
Вообще, эта роль была прописана специально под Дзюбу и именно с ним смотрелась хорошо. Но как сказал наш главный: «Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, что-то специально отрабатывать не нужно». Следуя заветам, мы просто заменили фамилию.
Громила – самый сильный и страшный персонаж в команде. Он одинаково хорош и в драке, и в штрафной, и если в подтрибунке заклинило дверь. Как водится, это не самый интеллектуально образованный герой.
ГЕНИЙ
К счастью, он есть, и с ним все хорошо. На посту гения в команде предстоит отдуваться Федору Смолову, и его гол Венгрии показал, что он к этому готов. В этой роли же он не только потому, что просто хорошо играет: он еще один из немногих футболистов, которые знают, что Воланд – не только первая половина имени Воландеморта, и он же один из немногих готовых уехать в Европу, несмотря на лимитные зарплаты. Короче, он на своем месте.
БУДУЩИЙ ПРЕДАТЕЛЬ
В любом боевике вы встретите его: красивого, молчаливого героя второго плана, на первый взгляд незаслуженно обделенного вниманием. Но придет момент, когда именно он вонзит вам нож в спину…
В нашем случае под эту роль подходит абсолютно любой игрок линии защиты. Молчаливый Васин? Загадочный Кутепов? Мрачноватый Джикия? И почему Кудряшов ходит в маске? Как и полагается любому хорошему предателю, имя мы узнаем в самый неожиданный момент.
ВРАЧ
Кто бы что ни говорил, но разгребать все то, что натворят товарищи из предыдущего пункта, предстоит именно нашему «врачу» Акинфееву. Лечить оборону крепким словцом, реанимировать провалы в линиях и спасать жизни опоздавшим опорникам – все это входит в его непростой список задач. Главное (памятуя матч с венграми), чтобы он сам не оказался предателем.
СТРЕЛОК
Каждому боевику нужен снайпер, после выстрела которого не поможет даже врач. В нашей команде такой, к счастью, есть, и зовут его Денис Глушаков. Почему он? Потому что нет лучшей рекомендации для настоящего стрелка, чем прозвище «Похороны».
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ
Какой боевик без хорошей драки? Черчесов, как знаток кино 90х, это понимает, а потому в нашей сборной не хилый Денисов, а Дмитрий Тарасов. Наверное.
Карате, джиу-джитсу и прочие технологии костоломства – в арсенале этого парня есть все. Противники будут стонать и разлетаться, а судье стоит запастись парой очень больших легких, ведь после расставания с женой он будет особенно свиреп и страшен… если, конечно, появится на поле.
ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ СЛОМАЕТСЯ ПЕРВЫМ
Пару недель назад, когда я задумывал этот текст, здесь была грустная шутка про то, что Алану Дзагоеву стоит быть предельно аккуратным. Потом эта роль печально оправдалась, потом получила сиквел с Артемом Дзюбой в главной роли, а окончилась (дай Бог) и вовсе в духе «Маленьких трагедий» Пушкина, носилками с Романом Зобниным. Всем здоровья, и хочется верить, эта роль останется пустой.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ
Новые веяния вносят новых персонажей: нам, конечно, нужен хакер. Человек, который может вскрыть любой пароль и любую линию обороны, может стянуть любые данные и стянуть на себя всю защиту, и который, конечно, ленив и молод, как и любой компьютерщик. У нас такой парень есть – это Алексей Миранчук. Он действительно может все, что мы назвали, но не всегда про это помнит, если вообще не сидит на банке.
Да и вообще – вы видели, как у него брат в фифу рубится? Абсолютно точно, они что-то знают о компьютерах…
ГЕРОЙ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ВСЮ РАБОТУ ЗА КАДРОМ
Молчаливый персонаж, которого играет малоизвестный актер, но без которого героев слили бы в первом же акте сюжета. Он у нас был, да вот… ну вы знаете.
Надеемся, знамя этой роли подхватит Александр Головин: он тоже провел отличный сезон и тоже очень полезен, хотя и тяготеет вырываться на первый план.
ТАЛИСМАН
Да, мы разгадали хитрый ход Черчесова. Если Габулов приносит удачу, то только это одно и может объяснить его вызов.
ЛИДЕР
Мы дошли до главной, но самой тяжелой для нас роли. Ни в одной игре сборной образца Черчесова лидер выявить себя не пожелал. А ведь какой смысл в боевике, где нет харизматичного и неубиваемого вожака?
Лидера у сборной России пока нет… и это пугает больше всего.
БОНУСЫ
КОСТЫЛЬ ХРОМОГО СЦЕНАРИСТА
Когда сценарист не знает, как спасти героя из безвыходного положения, он вводит персонажа, исчезающего в середине сюжета. Его нет, нет, и вдруг бац – он возвращается в последнюю секунду, чтобы спасти всех из беды. В случае сборной этот человек – Олег Шатов, который куда-то исчез из заявки, но скорее всего в последний момент заскочит в нее через год.
КОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ ВТОРОГО ПЛАНА
Он появляется ненадолго и разряжает ситуацию своими феерическими ванлайнерами вроде: «Работы на «Зенит-Арене» завершатся до 12 июня». Зал смеется, немного отдыхает от накала страстей, и снова готовится погрузиться в бессмысленные и беспощадные глубины рейтинга ФИФА – туда, где его ждет команда по спасению мира созыва Черчесова.
Петр Мельников, Rusfootball.info
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