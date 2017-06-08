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Сборная Камеруна определилась с окончательным составом на Кубок Конфедераций

Тренерский штаб сборной Камеруна назвал состав на Кубок Конфедераций-2017.

В групповом этапа турнира Камерун сыграет против сборных Чили, Австралии и Германии.

Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья», Испания), Андре Онана («Аякс», Голландия), Жорж Бокве («Котон Спор» Гаруа);

Защитники: Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинс Фай («Стандард», Бельгия), Микаэль Нгаде-Нгаджюи («Славия», Чехия), Адольф Тейке («Сошо», Франция), Амбруаз Ойонго («Импакт де Монреаль», Канада), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга», Ангола), Жером Гиоата («Панионис», Греция), Люсьен Овоно («Алькоркон», Испания);

Полузащитники: Себастьян Сиани («Остенде», Бельгия), Арно Джум («Хартс», Шотландия), Жорж Манджек («Метц», Франция), Андре Замбо Ангисса («Марсель», Франция);

Нападающие: Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье, Китай), Карл Того-Экамби («Сошо», Франция), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Робер Ндип Тамбе («Спартак» Трнава, Словакия), Николя Мурми Нгамале («Альтах», Австрия).
Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 12:47
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:08) #
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«Зенит»
эти тоже неосновным составом будут играть? буквально несколько игроков известных - Онана, Сиани, Муканджо и Абубакар. Плюс Бассогог, ставший известным после последнего КАН, и Тейку, поигравший в РФПЛ и единственное достоинство которого - яркий выброс из аута.
Регистрация: 16.03.2010
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