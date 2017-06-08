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Евгений Коноплянка продолжит карьеру в "Славии"

Председатель правления пражской "Славии" Ярослав Тврдик сообщил, что клуб договорился о переходе полузащитнике "Шальке" Евгения Коноплянки.

"Очень высоко ценю тот факт, что игрок мирового класса, коим является Евгений Коноплянка, готов играть за нашу команду", - написал Тврдик в твиттере.
Теги: Коноплянка Славия
Сегодня, 22:04
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:10) #
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Трепач точно "мирового" класса....., да и карьерная лестница сама, за него говорит....((
Регистрация: 28.12.2015
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