Евгений Коноплянка продолжит карьеру в "Славии"

Председатель правления пражской "Славии" Ярослав Тврдик сообщил, что клуб договорился о переходе полузащитнике "Шальке" Евгения Коноплянки."Очень высоко ценю тот факт, что игрок мирового класса, коим является Евгений Коноплянка, готов играть за нашу команду", - написал Тврдик в твиттере.