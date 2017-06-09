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Виктор Гончаренко: Онопко - игрочище, ему в кайф побегать с ребятами, а я уже свое отыграл

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не участвует в спаррингах на тренировках красно-синих.

– В ЦСКА есть еще один человек, который поражает всех своим здоровьем – Виктор Онопко. На сборе доводилось видеть, что он на равных играет в двусторонках. Вы когда-нибудь на тренировках участвуете в спаррингах?

– Есть такая шутка. В футбол играют те ветераны, которые не наигрались в детстве (смеется). Но это не про Виктора Савельевича. Он игрочище, любит свою работу, ему в кайф выйти побегать с ребятами. У меня же побольше лишнего веса, да и колени особо не позволяют. Мне лучше, когда я смотрю на все это со стороны.

– А в "дыр-дыр"?

– Нет, не играю. На меня даже гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов обижался. А я ему отвечал: "Камиллович, вы играйте, а я все свое уже сыграл" (улыбается).

СЭ
Теги: Гончаренко ЦСКА Онопко
Сегодня, 08:28
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(1)
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 09:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Витя бы меньше играл, а то так и останется до пенсии рядовым тренером...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:04) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Увы, но многие игрочищи так и лупятся в дыр-дыр до конца жизни, а некоторые, коих футбольным талантом бог обидел, становятся главными!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:39) #
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стоит заявить тогда его на сезон


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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