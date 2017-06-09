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Леонид Слуцкий: сборной Англии не хватает уверенности

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал свое мнение относительно сборной Англии.

"У сборной Англии лучший состав за последние 10 лет. Деле Алли, Гарри Кейн… очень сильный состав. Но, что наиболее важно, похоже ему не хватает уверенности. Я ощутил это, когда мы играли с Англией. Когда вы забили в Марселе, когда мы пропустили гол, и вы мечтали только о том, чтобы выиграть 1:0. Возможно это игроки - они адаптировались психологически к Премьер-лиге, но не смогли адаптироваться к давлению Чемпионата мира или Евро.

Испытывать давление всей страны - это непохоже на клубный футбол. У вас есть отличные молодые игроки - Алли, Дайер, Старридж - но похоже, что им не хватает уверенности, когда речь идет о национальной команде. Достичь финальной стадии - не проблема, но там уже начинаются трудности, и это, должно быть психологическая проблема", - цитирует Слуцкого "Газета.ru" со ссылкой на The Independent.
Теги: Слуцкий Сборная Англии
Сегодня, 08:45
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы говорил об уверенности... ))) Как-бы его в сборную Англии не забрали, такого уверенного. )))
Когда человек налево и направо начинает раздавать вью до первой своей игры - это даже не смешно. ))) Друг, говорит, у меня есть в Челси... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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