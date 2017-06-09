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Олег Кузьмин: надеюсь, определенность с будущим появится сегодня

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал, что надеется в ближайшее время определиться с будущим. Напомним, контракт игрока с казанцами истек после окончания сезона.

"Определенности с будущим пока нет. Надеюсь, она появится сегодня", - цитирует Кузьмина "Р-Спорт".
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 09:25
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№1 Написал: Mister Футбол (Сегодня, 09:30) #
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Всё будет хорошо!!!
Регистрация: 26.04.2017
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