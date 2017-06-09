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Харри Реднапп: Слуцкий - топ-тренер, он может добиться успеха в английском клубе

Известный английский тренер Харри Реднапп высказал мнение о Леониде Слуцком, который возглавил "Халл Сити".

– Вам о чем-нибудь говорит фамилия Слуцкий?

– Да, хотя знаю о нем немного.

– После стажировки в Лондоне получится ли у него добиться успеха в английском клубе?

– Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Это известный специалист, топ-тренер, – передает слова Реднаппа "СЭ".
Теги: Реднапп Слуцкий
Сегодня, 13:57
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