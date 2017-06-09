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Жереми Менез перешел в турецкий клуб "Антальяспор"

"Антальяспор" объявил о подписании 3-летнего контракта с французским форвардом Жереми Менезом.

Напомним, что минувший сезон 30-летний футболист провел во французском "Бордо", но отличился всего лишь трижды в 31 игре.
Теги: Менез Трансферы
Сегодня, 20:42
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