Андреас Гранквист: мы забили Франции фантастический гол

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018 и отметил ошибку вратаря французов Юго Ллориса."Мы сделали то, за что сражались все 90 минут. Нам удалось забить фантастический мяч, а Франции не повезло.Когда французы сравняли счет, нам было непросто вернуться. Во втором тайме соперник владел мячом, нам было тяжело. Рад, что все отработали до конца", – цитирует Гранквиста AFP.