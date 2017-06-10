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Андреас Гранквист: мы забили Франции фантастический гол

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018 и отметил ошибку вратаря французов Юго Ллориса.

"Мы сделали то, за что сражались все 90 минут. Нам удалось забить фантастический мяч, а Франции не повезло.

Когда французы сравняли счет, нам было непросто вернуться. Во втором тайме соперник владел мячом, нам было тяжело. Рад, что все отработали до конца", – цитирует Гранквиста AFP.
Теги: Гранквист Сборная Швеции
Сегодня, 11:20
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