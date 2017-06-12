Иско подпишет новое соглашение с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско останется в клубе, сообщает Bernabeu Digital."Я уже много раз заявлял, что хочу остаться в "Реале". Я готов выступать за команду. Мой текущий контракт действует ещё год, но в ближайшее время будет подписано новое соглашение", - сказал испанец.