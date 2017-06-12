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Иско подпишет новое соглашение с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско останется в клубе, сообщает Bernabeu Digital.

"Я уже много раз заявлял, что хочу остаться в "Реале". Я готов выступать за команду. Мой текущий контракт действует ещё год, но в ближайшее время будет подписано новое соглашение", - сказал испанец.
Теги: Иско Реал
Вчера, 22:22
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№1 Написал: nedva Russia (Вчера, 22:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё логично. Игрок сейчас в наилучшей форме и он Реалу нужен однозначно.
Регистрация: 23.11.2009
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