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"Галатасарай" планирует взять в аренду Александра Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в "Галатасарай" на правах аренды, сообщает Fotospor.

Напомним, украинец перешел в "Сити" прошлым летом из "Уфы", и на правах аренды перешел в ПСВ. В голландском клубе футболист не смог стать твердым игроком стартового состава.
Теги: Зинченко Манчестер Сити Галатасарай Трансферы
Сегодня, 19:19
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№1 Написал: Виталий Поготов (Сегодня, 19:37) #
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Регистрация: 15.06.2017
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