"Галатасарай" планирует взять в аренду Александра Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в "Галатасарай" на правах аренды, сообщает Fotospor.Напомним, украинец перешел в "Сити" прошлым летом из "Уфы", и на правах аренды перешел в ПСВ. В голландском клубе футболист не смог стать твердым игроком стартового состава.