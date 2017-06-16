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Федор Смолов прочитал стихотворение Анны Ахматовой (видео)

Нападающий сборной России, лучший бомбардир сезона в составе "Краснодара" Федор Смолов в рамках проекта "Лирика футбола" прочитал стихотворение Анны Ахматовой "Уединение".

Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 11:23
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:57) #
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такую куету МАТЧ ТВ придумал, весь аппетит испортили за завтраком.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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