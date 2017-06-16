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Антони Модест, скорее всего, перейдёт в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Кёльна" Антони Модест близок к переходу в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Bild.

29-летний француз уже согласовал с китайским клубом контракт до конца 2020 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.
Теги: Кельн Трансферы
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Ростов»
модест любит тушонку?


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
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