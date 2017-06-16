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Виталий Мутко: стадион в Краснодаре шикарный, но там вместимость 38 тысяч. Надо было делать 45 (17)
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Антони Модест, скорее всего, перейдёт в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
Нападающий "Кёльна" Антони Модест близок к переходу в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Bild.
29-летний француз уже согласовал с китайским клубом контракт до конца 2020 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.
29-летний француз уже согласовал с китайским клубом контракт до конца 2020 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.
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