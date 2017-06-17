Андрес Гуардадо перейдёт в "Лос-Анджелес"

Полузащитник сборной Мексики и ПСВ Андрес Гуардадо станет игроком "Лос-Анджелес", сообщает Tmw.Стороны уже договорились обо всех деталях. "Лос-Анджелес" в следующем сезоне впервые будет выступать в MLS.