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Андрес Гуардадо перейдёт в "Лос-Анджелес"

Полузащитник сборной Мексики и ПСВ Андрес Гуардадо станет игроком "Лос-Анджелес", сообщает Tmw.

Стороны уже договорились обо всех деталях. "Лос-Анджелес" в следующем сезоне впервые будет выступать в MLS.
Теги: ПСВ Лос-Анджелес Гэлакси Трансферы
Сегодня, 05:39
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