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Бюджетникам выделят бесплатные билеты для заполнения зрителями матчей КК-2017

Министерство спорта России распорядилось обеспечить матчи Кубка конфедераций зрителями за счет раздачи бесплатных билетов для бюджетных учреждений.

Как передает "Бизнес Олнайн", к выполнению этой инструкции уже приступили в Казани. Распоряжение также распространяется на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Сообщается, что спрос на билеты ценовых категорий 4,7 тыс., 5,7 тыс., 9 тыс. рублей невысок, тогда как дешевые билеты по 960 рублей хорошо расходятся.

Все билеты были проданы только на один матч турнира - игра между Россией и Португалией в Москве (21 июня).
Сегодня, 11:55
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 11:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Во, сучки !!
А переодетым ментам и солдатне за массовку так и не заплатят за вопли )))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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