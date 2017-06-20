Полузащитник "Баварии" попал в сферу интересов "Кьево"

Полузащитник "Баварии" Джанлука Гаудино может продолжить карьеру в "Кьево", сообщает La Gazzetta dello Sport.Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего футболиста 500 тысяч евро.Гаудино два последних сезона провёл на правах аренды в швейцарском "Санкт-Галлене".