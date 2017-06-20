Опрос:

Новости партнеров

Полузащитник "Баварии" попал в сферу интересов "Кьево"

Полузащитник "Баварии" Джанлука Гаудино может продолжить карьеру в "Кьево", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего футболиста 500 тысяч евро.

Гаудино два последних сезона провёл на правах аренды в швейцарском "Санкт-Галлене".
Теги: Бавария Кьево Трансферы
Сегодня, 18:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ну не знаю, у Баварии есть и поинтересней футболисты
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.