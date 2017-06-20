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Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации первого матча Кубка конфедераций (1)
16:43
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Полузащитник "Баварии" попал в сферу интересов "Кьево"
Полузащитник "Баварии" Джанлука Гаудино может продолжить карьеру в "Кьево", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего футболиста 500 тысяч евро.
Гаудино два последних сезона провёл на правах аренды в швейцарском "Санкт-Галлене".
Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего футболиста 500 тысяч евро.
Гаудино два последних сезона провёл на правах аренды в швейцарском "Санкт-Галлене".
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