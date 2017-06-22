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Зинедин Зидан: не собираюсь ничего говорить насчет Роналду

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что не будет комментировать последние события, связанные с нападающим Криштиану Роналду.

"Не собираюсь ничего говорить насчет Роналду", - приводит слова французского тренера Cope.

Будущее футболиста на данный момент остается неизвестным. Ранее появилась информация о том, что Роналду намерен покинуть "Реал" в связи с обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму €14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.
Теги: Зидан Роналду Реал
Сегодня, 09:19
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