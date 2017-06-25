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Не слава Станиславу. В чём ошибся Черчесов?
Глупо было ожидать от сборной России побед над Португалией и Мексикой – уж больно ограничен потенциал наших игроков. Имея в распоряжении такой материал, тренер тем более необходимо выжимать из него максимум и не допускать ошибок, но работа Станислава Черчесова не восхитила и где-то даже возмутила. Где – разбирается Rusfootball.info.
Отпуск Денисова
В определённый период карьеры Игорь Денисов мог считать опорником европейского уровня, но после пришествия Халка и Витселя в «Зенит» подрубил себе карьеру и заодно несколько команд. Но с Сёминым Игорь, похоже, нашёл общий язык, чего ему не удалось сделать в «Динамо» с Черчесовым. Денисов далёк от своих лучших карьерных кондиций, но кто из опорников в стране ближе к ним? Газинский, который за 5 матчей не сыграл ни минуты?
Быть может, Дмитрий Тарасов? «Сейчас на позицию Денисова мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя», – обосновывает выбор 30-летнего Тарасова тренер. – В игре с ЦСКА Тарасов за тайм сделал больше, чем другие за два тайма. И если в игре с «Анжи», где он был заменен, это было оправдано, то с ЦСКА все было нормально. Просто Дима пару раз оказался не там, где нужно. А, например, в последнем матче он сделал 75 оборонительных действий. В финале Кубка – 68. Качество игры Тарасова выросло».
После этого интервью Черчесова очень хотелось спросить у тренера, видел ли он вообще матч ЦСКА – «Локомотив» или ограничился изучением ТТД? Если вы подзабыли, что творил в эпизодах с голами красно-синих Тарасов, вот отличное напоминание.
В итоге обоих опорников Черчесов повёз в качестве глубоких резервистов (Тарасов вышел только в концовке матча с Новой Зеландией), а Португалию пытался сдержать с помощью Шишкина, который не играл в «Локомотиве» (с теми же Тарасовым и Денисовым) и проиграл конкуренцию в «Краснодаре» тому же Газинскому. Возможно, речи о конкуренции с Тарасовым, Денисовым и Газинским не идёт, а Сёмин и Шалимов просто рассматривали его как игрока другой позиции? Во-первых, Шалимов точно использовал Шишкина в опорной зоне, а во-вторых, если Роман – не опорник, то почему он становится таковым в сборной? Напоминает эксперименты Слуцкого на Евро-2016, где игрок изучали новые для себя роли и отыграли их хуже, чем актёры в фильмах Сарика Андреасяна.
Андрей Канчельскис – явный противник Черчесова, но в нашем вчерашнем интервью он сказал правильные слова: «Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной».
Не тот Глушаков
Денис провёл великолепный сезон в «Спартаке», забил первый мяч сборной России на Кубке Конфедераций, но всё равно показал далеко не весь свой потенциал. Прошедший сезон показал, что Глушаков гораздо полезнее как box-to-box полузащитник, позиционные огрехи которого способен подчистить Фернандо (в нашем случае – Денисов). Вызов Игоря в сборную не только решил бы проблему команды в опорной зоне, но и позволил бы капитану «Спартака» демонстрировать лучшие качества и на постоянной основе пугать соперника своими подключениями в атаку. А заодно избавил бы Черчесова от необходимости затыкать дыру явно выпадавшим вчера Ерохиным даже с учётом травмы Зобнина.
Но в роли опорного Глушаков и атаку из-за долга службы поддерживал редко, и свою позиционную недисциплинированность никуда не дел.
Маски-шоу Кудряшова и не та нога Джикии
Кадровые проблемы «Ростова» вынудили Курбана Бердыева переквалифицировать Кудряшова в центрального защитника. Наработкой коллеги решил воспользоваться и Черчесов, но под его руководством Фёдор проявлял себя совершенно по-другому. Проблемы стали очевидно ещё во встрече с Чили: Видаль парил над зоной левого центрального защитника и четырежды, ЧЕТЫРЕЖДЫ бил головой по нашим воротам.
Товарищеские матчи с сильными соперниками служат для выявления слабых мест команды и их устранения. Для чего нужна была игра с Чили Черчесову, если на 7-й минуте Криштиану остался один с Фёдором и легко переиграл его в воздухе, совершенно непонятно. Сантуш наверняка просёк слабое место в обороне России при подготовке к матчу, подсказал его Криштиану и, к собственному удивлению, использовал его сразу же. Если работа над ошибками и была сделана, то провально.
Камболов и Кутепов так и не поднялись со скамейки, Нойштедтер и Семёнов были отправлены домой, а Шишкин пробовался на позиции третьего центрального, чтобы выйти в опорной зоне. А левоногий Джикия натурально мучился справа и не мог сколько-нибудь вразумительно поддерживать атаку, теряясь при получении мяча. Вспомните его навес в девятку в концовке матча с Португалией: он состоялся после того, как сборная перешла на двух центральных и Георгий стал играть левее.
У вратаря проблемы с вратарём
По мнению Андрея Канчельскиса, вратарь должен тренировать только вратарей. У Станислава Черчесова, понятное дело, другое мнение. Такое же, как у Жозе Моуринью или Леонида Слуцкого. Голкиперами в штабе Черчесова занимается Гинтарас Стауче, а сам главный в его работу не лезет.
Лезть не стоит, а вот установить коммуникацию не мешало бы. Видя, что сборная и конкретно Кудряшов испытывают проблемы при навесах ещё в матче с Чили, Черчесову и Стауче не мешало бы дать указание Акинфееву почаще играть на выходах. Ну не тянет Фёдор в воздухе, надо помогать ему руками. Но что делал Игорь в эпизодах с голами Роналду и Араухо?
Об ошибках привязанного к ленточке вратаря говорю вам не я, а сам Игорь (после матча с Португалией) и дважды лучший голкипер СССР Анзор Кавазашвили. В глупейшем голе Лосано некоторые обвиняют Васина, который упустил фору перед соперником и дал ему выпрыгнуть, но почему Игорь не успел к линии собственной штрафной? Наша команда перед выносом была у чужих ворот, в такой ситуации современный вратарь УЖЕ должен располагаться на линии штрафной или даже за её пределами. Акинфеев почему-то туда только бежал и не успел. Что он сторожил во вратарской?
Команда «Отбой»
Мандраж, по словам Черчесова, в 1-м тайме матча с Португалией испытывали только журналисты. Однако с психологией сборной было определённо что-то не то: это точно не замена Шишкина на Ерохина всё поменяла после перерыва. Вряд ли Станислав Саламович велел нашим парням полностью отдать мяч и не подходить к чужим воротам, но стартовый состав наверняка надиктовал игрокам установку играть от обороны.
Ну а что, нет, если Смолова должны были поддерживать только игравший ранее левого защитника Жиркова и располагавшийся в середине поля Головин? При этом каждый из них должен был сдерживать активных португальских латералей, особенно это касалось Жиркова, который не мог надеяться на надёжность Комбарова и Кудряшова (это также показала игра с Чили).
В итоге каждая атака России завершалась фразой комментаторов о том, что впереди у нас слишком мало человек и Смолову не с кем обыграться. Это наверняка влияло и на мотивацию Фёдора, выигравшего всего 10% единоборств. Смысл биться насмерть с Пепе, если вариантов для продолжения атаки всё равно нет?
Контратакуем без контратакующих
Ладно, допустим Черчесов решил, что с португальцами лучше играть «вторым номером». Но тогда абсолютно прав мой коллега Алексей Беляков, не понимающий, почему на поле не вышли самые приспособленные к контратакующей игре Ерохин и Полоз. Допустим, Александра беспокоила травма, но у Дмитрия, судя по матчу с Новой Зеландией, было хорошо абсолютно всё, кроме реализации. Зато Полоз появился, когда команде нужно было атаковать позиционно, что является гораздо менее комфортными для него условиями. Бухаров же вышел только ближе к концу матча, но за 10 минут выиграл больше единоборств, чем Смолов за весь матч.
Игнор Миранчука
Пожалуй, схемы Черчесова действительно не очень подходили Алексею, в отличие от Головина и Зобнина не отличающемуся универсализмом. Но вспомните, как Миранчук играл весной, как сделал гол в ворота Венгрии за свой коротенький отрезочек, как вышел против Чили. На Кубке Конфедераций Алексей появился на 5 минут при счёте 2:0 с Новой Зеландией. За тем, как сборная пыталась забить Португалии и Мексике, он наблюдал от бровки. Хотя с Португалией его ум и креатив вкупе с действиями Головина могли сработать.
Вообще, у меня возникло впечатление, что в матче с Мексикой Черчесов не выпустил Алексея, дабы тот от греха подальше не сделал что-то крутое – в этом случае на критику за прежний игнор Миранчука не осмелился бы разве что приятель Черчесова Игорь Рабинер. Он бы отметил великолепное использование тренером джокера.
В итоге один из самых талантливых игроков России, взявшийся за ум и набравший отличную форму, промариновался на скамейке и вряд ли понял, что такое большой турнир, который, надеюсь, предстоит ему через год. Я тоже несколько раз смотрел на то, как разбирают и собирают автомат Калашникова, вроде бы всё понимал, но первая собственная попытка была ещё более неуклюжей, чем вчерашние действия Ерохина.
Казалось бы, причём тут колено?
После этих публикаций у кого-то остались сомнения, что Дзюба уехал из сборной не из-за больного колена?
Собраться из сборной. Дзюба никак не может сыграть за команду Черчесова
Чем занимался Дзюба, пока Бухаров бился с мексиканцами?
Если остались, то гляньте на это фото, выложенное в инстаграм-истории Кокорина, и они отпадут.
Вчера Дзюба как ни в чём не бывало играл на сборах с «Лудогорцем», сегодня троллит Черчесова в Инстаграме: кажется, дорога на ЧМ им с Кокориным заказана. Похоже, ребята не особо парятся по этому поводу. Эта фотка, выложенная после поражения твоей сборной, должна заставить вас потерять уважение к Дзюбе как к человеку, если оно ещё оставалось.
И тем не менее, вряд ли вы всерьёз считаете, что нынешний Бухаров как футболист сильнее Артёма. Если да, пересмотрите его действия вблизи чужих ворот в матче с Мексикой. К слову, на Сашу толком не навешивали, и это ещё один вопрос тренеру, вышедшему играть с мощным форвардом.
Получается такая же ситуация, как и с Денисовым: из-за неспособности тренера выстроить нормальные рабочие отношения со всеми игроками (об этом к моменту назначения Черчесова знали все) страдает сборная, за которую играют не лучшие, а более удобные футболисты. Не Денисов, а Шишкин. Не Дзюба, а Бухаров. Вполне возможно, что до Чемпионата мира этот ряд пополнит кто-то ещё, в то время как в рядах квалифицированных игроков наши пополнения очень скромны.
Тренер всегда прав
Возможно, даже страшнее факта этих ошибок то, что своих ошибок Станислав Саламович признавать не хочет. Ладно прилюдно, важно, чтобы признал их сам перед собой и не повторял их через год, когда права на ошибку у него действительно не будет.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Отпуск Денисова
В определённый период карьеры Игорь Денисов мог считать опорником европейского уровня, но после пришествия Халка и Витселя в «Зенит» подрубил себе карьеру и заодно несколько команд. Но с Сёминым Игорь, похоже, нашёл общий язык, чего ему не удалось сделать в «Динамо» с Черчесовым. Денисов далёк от своих лучших карьерных кондиций, но кто из опорников в стране ближе к ним? Газинский, который за 5 матчей не сыграл ни минуты?
Быть может, Дмитрий Тарасов? «Сейчас на позицию Денисова мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя», – обосновывает выбор 30-летнего Тарасова тренер. – В игре с ЦСКА Тарасов за тайм сделал больше, чем другие за два тайма. И если в игре с «Анжи», где он был заменен, это было оправдано, то с ЦСКА все было нормально. Просто Дима пару раз оказался не там, где нужно. А, например, в последнем матче он сделал 75 оборонительных действий. В финале Кубка – 68. Качество игры Тарасова выросло».
После этого интервью Черчесова очень хотелось спросить у тренера, видел ли он вообще матч ЦСКА – «Локомотив» или ограничился изучением ТТД? Если вы подзабыли, что творил в эпизодах с голами красно-синих Тарасов, вот отличное напоминание.
В итоге обоих опорников Черчесов повёз в качестве глубоких резервистов (Тарасов вышел только в концовке матча с Новой Зеландией), а Португалию пытался сдержать с помощью Шишкина, который не играл в «Локомотиве» (с теми же Тарасовым и Денисовым) и проиграл конкуренцию в «Краснодаре» тому же Газинскому. Возможно, речи о конкуренции с Тарасовым, Денисовым и Газинским не идёт, а Сёмин и Шалимов просто рассматривали его как игрока другой позиции? Во-первых, Шалимов точно использовал Шишкина в опорной зоне, а во-вторых, если Роман – не опорник, то почему он становится таковым в сборной? Напоминает эксперименты Слуцкого на Евро-2016, где игрок изучали новые для себя роли и отыграли их хуже, чем актёры в фильмах Сарика Андреасяна.
Андрей Канчельскис – явный противник Черчесова, но в нашем вчерашнем интервью он сказал правильные слова: «Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной».
Не тот Глушаков
Денис провёл великолепный сезон в «Спартаке», забил первый мяч сборной России на Кубке Конфедераций, но всё равно показал далеко не весь свой потенциал. Прошедший сезон показал, что Глушаков гораздо полезнее как box-to-box полузащитник, позиционные огрехи которого способен подчистить Фернандо (в нашем случае – Денисов). Вызов Игоря в сборную не только решил бы проблему команды в опорной зоне, но и позволил бы капитану «Спартака» демонстрировать лучшие качества и на постоянной основе пугать соперника своими подключениями в атаку. А заодно избавил бы Черчесова от необходимости затыкать дыру явно выпадавшим вчера Ерохиным даже с учётом травмы Зобнина.
Но в роли опорного Глушаков и атаку из-за долга службы поддерживал редко, и свою позиционную недисциплинированность никуда не дел.
Маски-шоу Кудряшова и не та нога Джикии
Кадровые проблемы «Ростова» вынудили Курбана Бердыева переквалифицировать Кудряшова в центрального защитника. Наработкой коллеги решил воспользоваться и Черчесов, но под его руководством Фёдор проявлял себя совершенно по-другому. Проблемы стали очевидно ещё во встрече с Чили: Видаль парил над зоной левого центрального защитника и четырежды, ЧЕТЫРЕЖДЫ бил головой по нашим воротам.
Товарищеские матчи с сильными соперниками служат для выявления слабых мест команды и их устранения. Для чего нужна была игра с Чили Черчесову, если на 7-й минуте Криштиану остался один с Фёдором и легко переиграл его в воздухе, совершенно непонятно. Сантуш наверняка просёк слабое место в обороне России при подготовке к матчу, подсказал его Криштиану и, к собственному удивлению, использовал его сразу же. Если работа над ошибками и была сделана, то провально.
Камболов и Кутепов так и не поднялись со скамейки, Нойштедтер и Семёнов были отправлены домой, а Шишкин пробовался на позиции третьего центрального, чтобы выйти в опорной зоне. А левоногий Джикия натурально мучился справа и не мог сколько-нибудь вразумительно поддерживать атаку, теряясь при получении мяча. Вспомните его навес в девятку в концовке матча с Португалией: он состоялся после того, как сборная перешла на двух центральных и Георгий стал играть левее.
У вратаря проблемы с вратарём
По мнению Андрея Канчельскиса, вратарь должен тренировать только вратарей. У Станислава Черчесова, понятное дело, другое мнение. Такое же, как у Жозе Моуринью или Леонида Слуцкого. Голкиперами в штабе Черчесова занимается Гинтарас Стауче, а сам главный в его работу не лезет.
Лезть не стоит, а вот установить коммуникацию не мешало бы. Видя, что сборная и конкретно Кудряшов испытывают проблемы при навесах ещё в матче с Чили, Черчесову и Стауче не мешало бы дать указание Акинфееву почаще играть на выходах. Ну не тянет Фёдор в воздухе, надо помогать ему руками. Но что делал Игорь в эпизодах с голами Роналду и Араухо?
Об ошибках привязанного к ленточке вратаря говорю вам не я, а сам Игорь (после матча с Португалией) и дважды лучший голкипер СССР Анзор Кавазашвили. В глупейшем голе Лосано некоторые обвиняют Васина, который упустил фору перед соперником и дал ему выпрыгнуть, но почему Игорь не успел к линии собственной штрафной? Наша команда перед выносом была у чужих ворот, в такой ситуации современный вратарь УЖЕ должен располагаться на линии штрафной или даже за её пределами. Акинфеев почему-то туда только бежал и не успел. Что он сторожил во вратарской?
Команда «Отбой»
Мандраж, по словам Черчесова, в 1-м тайме матча с Португалией испытывали только журналисты. Однако с психологией сборной было определённо что-то не то: это точно не замена Шишкина на Ерохина всё поменяла после перерыва. Вряд ли Станислав Саламович велел нашим парням полностью отдать мяч и не подходить к чужим воротам, но стартовый состав наверняка надиктовал игрокам установку играть от обороны.
Ну а что, нет, если Смолова должны были поддерживать только игравший ранее левого защитника Жиркова и располагавшийся в середине поля Головин? При этом каждый из них должен был сдерживать активных португальских латералей, особенно это касалось Жиркова, который не мог надеяться на надёжность Комбарова и Кудряшова (это также показала игра с Чили).
В итоге каждая атака России завершалась фразой комментаторов о том, что впереди у нас слишком мало человек и Смолову не с кем обыграться. Это наверняка влияло и на мотивацию Фёдора, выигравшего всего 10% единоборств. Смысл биться насмерть с Пепе, если вариантов для продолжения атаки всё равно нет?
Контратакуем без контратакующих
Ладно, допустим Черчесов решил, что с португальцами лучше играть «вторым номером». Но тогда абсолютно прав мой коллега Алексей Беляков, не понимающий, почему на поле не вышли самые приспособленные к контратакующей игре Ерохин и Полоз. Допустим, Александра беспокоила травма, но у Дмитрия, судя по матчу с Новой Зеландией, было хорошо абсолютно всё, кроме реализации. Зато Полоз появился, когда команде нужно было атаковать позиционно, что является гораздо менее комфортными для него условиями. Бухаров же вышел только ближе к концу матча, но за 10 минут выиграл больше единоборств, чем Смолов за весь матч.
Игнор Миранчука
Пожалуй, схемы Черчесова действительно не очень подходили Алексею, в отличие от Головина и Зобнина не отличающемуся универсализмом. Но вспомните, как Миранчук играл весной, как сделал гол в ворота Венгрии за свой коротенький отрезочек, как вышел против Чили. На Кубке Конфедераций Алексей появился на 5 минут при счёте 2:0 с Новой Зеландией. За тем, как сборная пыталась забить Португалии и Мексике, он наблюдал от бровки. Хотя с Португалией его ум и креатив вкупе с действиями Головина могли сработать.
Вообще, у меня возникло впечатление, что в матче с Мексикой Черчесов не выпустил Алексея, дабы тот от греха подальше не сделал что-то крутое – в этом случае на критику за прежний игнор Миранчука не осмелился бы разве что приятель Черчесова Игорь Рабинер. Он бы отметил великолепное использование тренером джокера.
В итоге один из самых талантливых игроков России, взявшийся за ум и набравший отличную форму, промариновался на скамейке и вряд ли понял, что такое большой турнир, который, надеюсь, предстоит ему через год. Я тоже несколько раз смотрел на то, как разбирают и собирают автомат Калашникова, вроде бы всё понимал, но первая собственная попытка была ещё более неуклюжей, чем вчерашние действия Ерохина.
Казалось бы, причём тут колено?
После этих публикаций у кого-то остались сомнения, что Дзюба уехал из сборной не из-за больного колена?
Собраться из сборной. Дзюба никак не может сыграть за команду Черчесова
Чем занимался Дзюба, пока Бухаров бился с мексиканцами?
Если остались, то гляньте на это фото, выложенное в инстаграм-истории Кокорина, и они отпадут.
Вчера Дзюба как ни в чём не бывало играл на сборах с «Лудогорцем», сегодня троллит Черчесова в Инстаграме: кажется, дорога на ЧМ им с Кокориным заказана. Похоже, ребята не особо парятся по этому поводу. Эта фотка, выложенная после поражения твоей сборной, должна заставить вас потерять уважение к Дзюбе как к человеку, если оно ещё оставалось.
И тем не менее, вряд ли вы всерьёз считаете, что нынешний Бухаров как футболист сильнее Артёма. Если да, пересмотрите его действия вблизи чужих ворот в матче с Мексикой. К слову, на Сашу толком не навешивали, и это ещё один вопрос тренеру, вышедшему играть с мощным форвардом.
Получается такая же ситуация, как и с Денисовым: из-за неспособности тренера выстроить нормальные рабочие отношения со всеми игроками (об этом к моменту назначения Черчесова знали все) страдает сборная, за которую играют не лучшие, а более удобные футболисты. Не Денисов, а Шишкин. Не Дзюба, а Бухаров. Вполне возможно, что до Чемпионата мира этот ряд пополнит кто-то ещё, в то время как в рядах квалифицированных игроков наши пополнения очень скромны.
Тренер всегда прав
Возможно, даже страшнее факта этих ошибок то, что своих ошибок Станислав Саламович признавать не хочет. Ладно прилюдно, важно, чтобы признал их сам перед собой и не повторял их через год, когда права на ошибку у него действительно не будет.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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