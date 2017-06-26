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Виктор Понедельник: когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников, это выглядело ужасно

Ветеран сборной СССР Виктор Понедельник прокомментировал игру Федора Смолова и Александра Головина в составе сборной России на Кубке конфедераций.

"От него ждали многого. И прежде всего результативной игры. Что получалось на деле? Когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников из Португалии и Мексики, это выглядело ужасно. Ну, там же не парни деревенские стоят, а вполне квалифицированные защитники.

Старался Головин, был активен на фланге, но и он был не в состоянии обыграть сразу нескольких соперников. Зачем это делать? Идти в обводку сломя голову? Может, лучше попытаться сыграть через партнера, когда нет возможности сделать передачу вдоль ворот?

В таких матчах, в таких турнирах надо набираться опыта и чему-то учиться. Интересно было бы узнать, чему наши игроки научились в матчах Кубка конфедераций", – цитирует Понедельника "Bobsoccer".
Теги: Понедельник Сборная России Смолов Головин
Сегодня, 10:38
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№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
А сам-то Виктор Понедельник шел в обводку не взирая на то, кто перед ним. blush
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:50) #
  • -1
  •  (5)

Каков тренер такова и игра
Регистрация: 26.01.2017
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