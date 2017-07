Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком финального матча с Чили

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком финального матча за Кубка конфедераций c командой Чили, получив приз BUD AF Man of the Match.Встреча, которая проходила на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась победой немцев со счётом 1:0.