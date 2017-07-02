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23:11
"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш (5)
"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш (5)
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"Рубин" сыграл вничью с "Утрехтом" (1)
"Рубин" сыграл вничью с "Утрехтом" (1)
Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком финального матча с Чили
Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген признан лучшим игроком финального матча за Кубка конфедераций c командой Чили, получив приз BUD AF Man of the Match.
Встреча, которая проходила на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась победой немцев со счётом 1:0.
Встреча, которая проходила на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась победой немцев со счётом 1:0.
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