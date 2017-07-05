Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Команда из Люксембурга выбила "Рейнджерс" из Лиги Европы

В ответном матче первого раунда Лиги Европы люксенбурский "Прогресс Нидеркорн" одержал победу над клубом "Рейнджерс".

На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.

В первом матче на своём поле "Рейнджерс" победил со счётом 1:0.
Теги: Рейнджерс
Сегодня, 00:18
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
ты балван.. в играх за эту говначашку наши клубы добывают очки для рейтинга.. внатуре секта - сперва говорят потом думают

это ты недалекий, прежде всего клубы играют там для себя,своего рейтинга и своих болельщиков,Спартак не нуждается в ваших евроочках,Спартак с 1го места гарантированно попал в группу ЛЧ,во вторых где ты видел чтобы условные болельщики Барсы поддерживали Реал в ЕК,только Спартак и сборная
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Цитата: Лидер
Чтобы купить у немцев

важное уточнение!за эту чашку могли много людей уехать в казенный дом))

ты балван.. в играх за эту говначашку наши клубы добывают очки для рейтинга.. внатуре секта - сперва говорят потом думают
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лидер
Чтобы купить у немцев

важное уточнение!за эту чашку могли много людей уехать в казенный дом))
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 01:13) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
чтобы выиграть

Чтобы купить у немцев smile

Цитата: Black Fox
Как шотландцы напоминают других "бывших великих"...

Вот только Зинка как не пыжится - всегда помойку напоминает. Толи по запаху, толи оттого, что говна много...


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Шотландцы тоже знают ценность говновазы,только зенит может вбухать суммы сопоставимые с затратами на ЛЧ чтобы выиграть второсортный и убыточный турнир Европы и еще и гордиться этим smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:29) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как шотландцы напоминают других "бывших великих"...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.