Команда из Люксембурга выбила "Рейнджерс" из Лиги Европы

В ответном матче первого раунда Лиги Европы люксенбурский "Прогресс Нидеркорн" одержал победу над клубом "Рейнджерс".На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.В первом матче на своём поле "Рейнджерс" победил со счётом 1:0.