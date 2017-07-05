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Команда из Люксембурга выбила "Рейнджерс" из Лиги Европы
В ответном матче первого раунда Лиги Европы люксенбурский "Прогресс Нидеркорн" одержал победу над клубом "Рейнджерс".
На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.
В первом матче на своём поле "Рейнджерс" победил со счётом 1:0.
На 66-й минуте точным ударом отметился Эммануэль Франсуаз, а на 75-й окончательный результат установил Себастьян Тиль.
В первом матче на своём поле "Рейнджерс" победил со счётом 1:0.
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