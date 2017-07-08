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Лоренсо Мельгарехо: основным конкурентом будет "Зенит"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо назвал главного соперника красно-белых в предстоящем сезоне.

"Думаю, "Зенит". Он серьёзно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со "Спартаком" за золото.

Конечно, сложно играть каждые три-четыре дня. Это требует отличной физической и психологической подготовки. Но я не вижу тут неразрешимой проблемы. Мы качественно потрудились на сборе и должны выдержать темп.

Мне кажется, мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга", - цитирует Мельгарехо "Чемпионат".
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 13:21
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(0)
№4 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 14:06) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У нас да, у вас конкуренты будут терек, амкар
Регистрация: 21.06.2017
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: RoboGeo
Цитата: нетрал
это хто? спрут пауль?

это объективный чел

вот я спа соперником не считаю будут как обычно 7-8 !
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
это хто? спрут пауль?

это объективный чел
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (0)
online

это хто? спрут пауль?
Регистрация: 26.04.2017
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