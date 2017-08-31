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СМИ: "Спартак" пытался купить у "Рубина" Эльмира Набиуллина

"Спартак" собирался приобрести защитника "Рубина", информирует "Бизнес online".

Сообщается, что столичный клуб пытался выкупить Эльмира Набиуллина, однако казанцы ответили отказом. Отмечается, что красно-белые предлагали за футболиста 5 млн евро.
Теги: Спартак Набиуллин Рубин
Сегодня, 17:40
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№7 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:12) #
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online

пхахахаха, в Европе все отказали? В Спартак до такой степени никто идти не хочет, что уже на трансфер какого-то Набиулина надеетесь? а зачем? трансфер ради трансфера? Реально думаете, что он вас усилит?
Регистрация: 26.03.2015
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:08) #
  • +1
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online
Болеет за:
«МЮ»
Пердыев козел
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 17:53) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда как они собрались покупать у нас Попова?


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:53) #
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Идет игра на повышение ставок.Рубину нужны деньги - на флажке они уступят.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:51) #
  • +2
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Я думаю ещё продадут до закрытия!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:44) #
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Икра , икра протухла .....
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:44) #
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жаль..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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