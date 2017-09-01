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Сергей Фурсенко: многие агенты пользовались именем "Зенита", чтобы поднять цены на своих игроков

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко не стал комментировать возможное приобретение форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Переговоров было много разных, сами понимаете, что когда идет трансферная кампания, вариантов огромное количество. Огромное количество и разных спекуляций.

"Зенит" - известный в мире клуб, поэтому очень многие агенты пользовались его именем для того, чтобы поднять цены на своих игроков. Многое из того, что попадало в прессу, было фейками.

А что касается тех переговоров, которые у нас были, то я не готов углубляться в их тонкости. Я готов говорить только о своих игроках", - передает слова Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 12:32
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(4)
№10 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (1)
online

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Регистрация: 1.09.2017
№9 Написал: kruga (Сегодня, 13:42) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
вот бакланы...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№8 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
...многие агенты пользовались именем "Зенита"..
Да, Зеня гремит по всей Европе... Кошельком.

В нынешней Европе особо кошельком не погремишь. Я на вас охреневаю вы хоть немножечко подумайте перед тем как написать.
Регистрация: 12.07.2014
№7 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 13:17) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
Какое нах имя, лузеры. Ниразу не попадалась сильная группа не в лч не в ле, газмпром все разруливал. И вы кривоногие, даже при таких расскладах обсеRались. Клрун ваш фурсетка. Про чм 18 че молчит.

5:1 же, родимый
Регистрация: 20.02.2010
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:13) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вы чего свиноты воодушевились? Трансферная компания дала повод для этого? В ЛЧ покажете себя.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:10) #
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Цитата: romazab
Про чм 18 че молчит.

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 13:03) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Какое нах имя, лузеры. Ниразу не попадалась сильная группа не в лч не в ле, газмпром все разруливал. И вы кривоногие, даже при таких расскладах обсеRались. Клрун ваш фурсетка. Про чм 18 че молчит.
Регистрация: 5.10.2011
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:56) #
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  •  (8)

Цитата: nedva
гремит по всей Европе... Кошельком.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:51) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это надо понимать, как: Зенит приложил руку к трансферной компании спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
...многие агенты пользовались именем "Зенита"..
Да, Зеня гремит по всей Европе... Кошельком.
Регистрация: 23.11.2009
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