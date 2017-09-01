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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фурсенко: многие агенты пользовались именем "Зенита", чтобы поднять цены на своих игроков
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко не стал комментировать возможное приобретение форварда "Краснодара" Федора Смолова.
"Переговоров было много разных, сами понимаете, что когда идет трансферная кампания, вариантов огромное количество. Огромное количество и разных спекуляций.
"Зенит" - известный в мире клуб, поэтому очень многие агенты пользовались его именем для того, чтобы поднять цены на своих игроков. Многое из того, что попадало в прессу, было фейками.
А что касается тех переговоров, которые у нас были, то я не готов углубляться в их тонкости. Я готов говорить только о своих игроках", - передает слова Фурсенко ТАСС.
"Переговоров было много разных, сами понимаете, что когда идет трансферная кампания, вариантов огромное количество. Огромное количество и разных спекуляций.
"Зенит" - известный в мире клуб, поэтому очень многие агенты пользовались его именем для того, чтобы поднять цены на своих игроков. Многое из того, что попадало в прессу, было фейками.
А что касается тех переговоров, которые у нас были, то я не готов углубляться в их тонкости. Я готов говорить только о своих игроках", - передает слова Фурсенко ТАСС.
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