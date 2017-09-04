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Александр Бородюк: предложил Черчесову сыграть в ноябре

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк сообщил, что предложил товарищеский матч национальной командой России.

"Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре. Но не знаю, как все сложится.

В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает", - цитирует Боородюка vesti.kz.
Теги: Бородюк Сборная России
Сегодня, 09:51
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