Андреас Гранквист признан лучшим игроком месяца в "Краснодаре"

Болельщики "Краснодара" назвали капитана "быков" Андреаса Гранквиста лучшим футболистом команды в прошедшем месяце.В пяти августовских матчах премьер-лиги шведский защитник отметился голами с пенальти в ворота "Урала" (1:1) и "Црвены Звезды" (1:2).Вторым в голосовании стал вратарь Андрей Синицын, третьим – полузащитник Маурисио Перейра.