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Андреас Гранквист признан лучшим игроком месяца в "Краснодаре"

Болельщики "Краснодара" назвали капитана "быков" Андреаса Гранквиста лучшим футболистом команды в прошедшем месяце.

В пяти августовских матчах премьер-лиги шведский защитник отметился голами с пенальти в ворота "Урала" (1:1) и "Црвены Звезды" (1:2).

Вторым в голосовании стал вратарь Андрей Синицын, третьим – полузащитник Маурисио Перейра.

ФК "Краснодар"
Теги: Гранквист Краснодар
Сегодня, 10:41
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