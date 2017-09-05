Илья Ковальчук - Глушакову: брат, удачи вам!

Нападающий хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук после победы над ХК "Спарта" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ пожелал удачи красно-белым и лично капитану футбольной команды спартаковцев Денису Глушакову."Хорошая игра! Всех с победой!!! "Спартаку" удачи. Денис, брат, вам удачи!!! Всегда рядом!" - написал Ковальчук в инстаграме.