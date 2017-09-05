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Экс-хавбек "Рубина" Сергей Кисляк может перейти в "Крылья Советов"

Экс-полузащитник "Рубина" Сергей Кисляк может оказаться в "Крыльях Советов", передает "Прессбол".

Для этого игроку надо получить разрешение от ФИФА, куда 30-летний футболист подал документы на досрочное расторжение контракта с турецким "Газиантепспором" из-за невыполнения финансовых условий соглашения.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 11:55
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