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Диего Коста прибыл в Лондон из Бразилии

Нападающий "Челси" Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии, сообщает Marca.

Напомним, что футболист отказался тренироваться с лондонским клубом и пропустил всю предсезонную подготовку, за что и был оштрафован.

Летом сорвался трансфер форварда сборной Испании в "Атлетико".
Теги: Коста Челси
Сегодня, 22:38
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№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 23:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну и какого....??поезд ушел,приятель! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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