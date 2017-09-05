Диего Коста прибыл в Лондон из Бразилии

Нападающий "Челси" Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии, сообщает Marca.Напомним, что футболист отказался тренироваться с лондонским клубом и пропустил всю предсезонную подготовку, за что и был оштрафован.Летом сорвался трансфер форварда сборной Испании в "Атлетико".