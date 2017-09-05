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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Саудовской Аравии сыграет на ЧМ-2018
В матче 10-го тура группы B азиатского отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии с минимальным счетом обыграла команду Японии.
борная Саудовской Аравии заняла второе место в группе и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Япония пробилась на турнир с первого места.
борная Саудовской Аравии заняла второе место в группе и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Япония пробилась на турнир с первого места.
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