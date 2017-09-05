Сборная Саудовской Аравии сыграет на ЧМ-2018

В матче 10-го тура группы B азиатского отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии с минимальным счетом обыграла команду Японии.борная Саудовской Аравии заняла второе место в группе и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Япония пробилась на турнир с первого места.