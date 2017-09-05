Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная Саудовской Аравии сыграет на ЧМ-2018

В матче 10-го тура группы B азиатского отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии с минимальным счетом обыграла команду Японии.

борная Саудовской Аравии заняла второе место в группе и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Япония пробилась на турнир с первого места.
Теги: Сборная Саудовской Аравии Сборная Японии
Сегодня, 22:49
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:19) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Зашибись... Теперь террористы еще и по упрощенной визе с паспортом болельщика могут в гости приезжать.
Регистрация: 13.08.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.