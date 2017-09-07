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Вячеслав Колосков: решение о переигровке матча ЮАР - Сенегал - это какая-то абсолютная глупость

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА назначить переигровку матча отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом.

"Это опасный прецедент. Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка. Этот прецедент может все перевернуть. Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР (поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала), и пусть пересматривают результаты... Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает.

За 37 лет на моей памяти это первый такой случай. Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал. Для меня это невероятный случай, сложно даже поверить в реальность происходящего.

Это какая-то абсолютная глупость, возвращаться через полгода к этому матчу - какая-то несуразица", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".

Ранее ФИФА заявила, что матч отбора ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом (2:1), который прошел 12 ноября 2016 года, должен быть переигран из-за влияния на ход игры арбитра Джозефа Одартея Лэмпти.
Теги: Колосков
Сегодня, 15:14
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№2 Написал: Иван комаров (Сегодня, 15:27) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
http://ocn.pt/Wo2a
Регистрация: 7.09.2017
№1 Написал: IgOrEk (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
все решают бабки
Регистрация: 23.08.2017
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