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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Колосков: решение о переигровке матча ЮАР - Сенегал - это какая-то абсолютная глупость (2)
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Вячеслав Колосков: решение о переигровке матча ЮАР - Сенегал - это какая-то абсолютная глупость
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА назначить переигровку матча отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом.
"Это опасный прецедент. Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка. Этот прецедент может все перевернуть. Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР (поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала), и пусть пересматривают результаты... Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает.
За 37 лет на моей памяти это первый такой случай. Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал. Для меня это невероятный случай, сложно даже поверить в реальность происходящего.
Это какая-то абсолютная глупость, возвращаться через полгода к этому матчу - какая-то несуразица", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Ранее ФИФА заявила, что матч отбора ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом (2:1), который прошел 12 ноября 2016 года, должен быть переигран из-за влияния на ход игры арбитра Джозефа Одартея Лэмпти.
"Это опасный прецедент. Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка. Этот прецедент может все перевернуть. Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР (поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала), и пусть пересматривают результаты... Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает.
За 37 лет на моей памяти это первый такой случай. Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал. Для меня это невероятный случай, сложно даже поверить в реальность происходящего.
Это какая-то абсолютная глупость, возвращаться через полгода к этому матчу - какая-то несуразица", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Ранее ФИФА заявила, что матч отбора ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом (2:1), который прошел 12 ноября 2016 года, должен быть переигран из-за влияния на ход игры арбитра Джозефа Одартея Лэмпти.
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