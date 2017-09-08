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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Венсан Компани может не сыграть против "Лмверпуля"
Защитник и капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани может не принять участие в матче 4-го тура АПЛ против "Ливерпуля", сообщает The Telegraph.
Бельгийский футболист не принимал участия в последних тренировках из-за повреждения икроножной мышцы. Травма была получена в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Гибралтара.
Бельгийский футболист не принимал участия в последних тренировках из-за повреждения икроножной мышцы. Травма была получена в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Гибралтара.
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