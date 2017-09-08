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Виталий Буяльский: без Ярмоленко будет как-то грустно

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал уход Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"Очень расстроился. Все получилось достаточно неожиданно. Андрей много лет отдал "Динамо", он действительно был настоящим капитаном, человеком, который мог "завести" партнеров, сплотить коллектив на футбольном поле. Без Ярмоленко будет как-то грустно", - цитирует игрока пресс-служба "Динамо".
Теги: Ярмоленко Динамо Киев Боруссия Д
Сегодня, 16:03
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