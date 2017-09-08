Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Виталий Буяльский: без Ярмоленко будет как-то грустно
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал уход Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".
"Очень расстроился. Все получилось достаточно неожиданно. Андрей много лет отдал "Динамо", он действительно был настоящим капитаном, человеком, который мог "завести" партнеров, сплотить коллектив на футбольном поле. Без Ярмоленко будет как-то грустно", - цитирует игрока пресс-служба "Динамо".
"Очень расстроился. Все получилось достаточно неожиданно. Андрей много лет отдал "Динамо", он действительно был настоящим капитаном, человеком, который мог "завести" партнеров, сплотить коллектив на футбольном поле. Без Ярмоленко будет как-то грустно", - цитирует игрока пресс-служба "Динамо".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.