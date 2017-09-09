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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ницца" разгромила "Монако", Балотелли оформил дубль
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле крупно обыграла "Монако" – 4:0.
Чемпионат Франции
5 тур
"Ницца" - "Монако" 4:0
Гол: Балотелли, 7 (пен.), 60, Плеа, 18, Ганго, 85
"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Марлон, Ле Маршан, Сери, Козьелло, Лис-Мелу, Сент-Максимен (Уолтер, 79), Плеа, Балотелли (Ганаго, 74)
"Монако": Субашич, Жемерсон, Жорже, Глик, Сидибе, Фабиньо, Лопеш (Карильо, 46), Моутинью, Лемар (Геззал, 46), Фалькао (Йоветич, 69), Дьякаби
Предупреждения: Сидибе, 5, Жалле, 13, Жорже, 16, Балотелли, 69
Чемпионат Франции
5 тур
"Ницца" - "Монако" 4:0
Гол: Балотелли, 7 (пен.), 60, Плеа, 18, Ганго, 85
"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Марлон, Ле Маршан, Сери, Козьелло, Лис-Мелу, Сент-Максимен (Уолтер, 79), Плеа, Балотелли (Ганаго, 74)
"Монако": Субашич, Жемерсон, Жорже, Глик, Сидибе, Фабиньо, Лопеш (Карильо, 46), Моутинью, Лемар (Геззал, 46), Фалькао (Йоветич, 69), Дьякаби
Предупреждения: Сидибе, 5, Жалле, 13, Жорже, 16, Балотелли, 69
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