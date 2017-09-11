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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Веденеев: для тренера, который хочет всегда побеждать, Дзюба просто не годится
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 9-го тура Премьер-Лиги между "сине-бело-голубыми" и "Динамо" (0:0).
- Об игре:
С точки зрения эмоционального напряжения матч проходил на хорошем уровне. Это стало возможным благодаря настрою столичной команды на игру. "Динамо" разобрало футбол "Зенита" и сумело перекрыть главные точки питерцы. Главные точки - это фланги, поскольку игра проходит через них и последующие подачи, Смольникову и Кришито закрыли пути к своим воротам. "Зенит" большую часть времени отмучился, находясь в поисках возможностей приблизиться к чужим владениям. Играли самоотверженно динамовцы, друг друга страховали и даже могли забить, попав в перекладину.
Да, в концовке "Зенит" был лучше и создал много опасных моментов, но в плане отношения к делу и дисциплины "Динамо" сыграло лучше. Ничья есть ничья, хотя москвичи не претендовали сегодня на какие-то атакующие действия, так как и питерцы хорошо играют в обороне, большими силами возвращаются в защиту. Просто "Зениту" не хватало быстроты в атаке, защитники соперника всё успевали накрывать. Но при этом ни к кому претензий быть не может.
- О вероятном лидерстве "Локомотива" после этого тура:
Смотря кому волноваться от турнирной таблицы. Думаю, в неё вообще не стоит смотреть в первом круге. На текущий момент положение команд очень условно. Будут приобретения, потери, международные встречи и т.д. Команды через полтора месяца могут оказаться совсем в другом состоянии, и я не говорю о второй части чемпионата. "Зениту" нужно подумать о том, как с таким футболом играть в трёх турнирах, потому что резерв с точки зрения атакующих действий небольшой.
- О выходе на поле со скамейки запасных Артёма Дзюбы:
Это был вынужденный ход, поскольку Кокорину защитники "Динамо" просто перекрыли кислород. Манчини и раньше говорил, что ему не хватает одного острого форварда. Дзюба же, во-первых, долго не играл. Во-вторых, он эмоциональный футболист и много нервничает из-за отсутствия игровой практики. Ну и в-третьих, даже если он в полную силу будет играть - это узкоспециализированный форвард, который может играть только "столба". Он не может прессинговать, обыгрывать, идти в обводку, контратаковать. У него столько недостатков, что для тренера, который хочет всегда побеждать, Дзюба просто не годится.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Не стал бы никого выделять, все сыграли ровно. Никто не провалился, но и как-то ярко никто себя в составе обеих команд не проявил, поэтому не могу назвать одну фамилию.
- Об игре:
С точки зрения эмоционального напряжения матч проходил на хорошем уровне. Это стало возможным благодаря настрою столичной команды на игру. "Динамо" разобрало футбол "Зенита" и сумело перекрыть главные точки питерцы. Главные точки - это фланги, поскольку игра проходит через них и последующие подачи, Смольникову и Кришито закрыли пути к своим воротам. "Зенит" большую часть времени отмучился, находясь в поисках возможностей приблизиться к чужим владениям. Играли самоотверженно динамовцы, друг друга страховали и даже могли забить, попав в перекладину.
Да, в концовке "Зенит" был лучше и создал много опасных моментов, но в плане отношения к делу и дисциплины "Динамо" сыграло лучше. Ничья есть ничья, хотя москвичи не претендовали сегодня на какие-то атакующие действия, так как и питерцы хорошо играют в обороне, большими силами возвращаются в защиту. Просто "Зениту" не хватало быстроты в атаке, защитники соперника всё успевали накрывать. Но при этом ни к кому претензий быть не может.
- О вероятном лидерстве "Локомотива" после этого тура:
Смотря кому волноваться от турнирной таблицы. Думаю, в неё вообще не стоит смотреть в первом круге. На текущий момент положение команд очень условно. Будут приобретения, потери, международные встречи и т.д. Команды через полтора месяца могут оказаться совсем в другом состоянии, и я не говорю о второй части чемпионата. "Зениту" нужно подумать о том, как с таким футболом играть в трёх турнирах, потому что резерв с точки зрения атакующих действий небольшой.
- О выходе на поле со скамейки запасных Артёма Дзюбы:
Это был вынужденный ход, поскольку Кокорину защитники "Динамо" просто перекрыли кислород. Манчини и раньше говорил, что ему не хватает одного острого форварда. Дзюба же, во-первых, долго не играл. Во-вторых, он эмоциональный футболист и много нервничает из-за отсутствия игровой практики. Ну и в-третьих, даже если он в полную силу будет играть - это узкоспециализированный форвард, который может играть только "столба". Он не может прессинговать, обыгрывать, идти в обводку, контратаковать. У него столько недостатков, что для тренера, который хочет всегда побеждать, Дзюба просто не годится.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Не стал бы никого выделять, все сыграли ровно. Никто не провалился, но и как-то ярко никто себя в составе обеих команд не проявил, поэтому не могу назвать одну фамилию.
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